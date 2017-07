Lilly Becker schließt Scheidung nicht aus

Boris Becker ist tief in der Krise: Erst erklärte ihn ein Gericht in London für zahlungsunfähig, dann forderte ein ehemaliger Geschäftspartner aus der Schweiz 40 Millionen Franken von Becker zurück. Er streitet das ab. Zu allem Überfluss scheint es auch zwischen ihm und Ehefrau Lilly zu kriseln. Das deuten zumindest die aktuellen Folgen der Realityshow "Global Gladiators" an. Die wurden schon im Februar aufgezeichnet, und Lilly Becker zeigt sich sehr enttäuscht von ihrem Mann.

In der Folge vom Donnerstag, die um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird, spricht sie sogar von Scheidung. Denn Boris Becker hatte sich geweigert, seiner Frau einen Videogruß in die Show zu schicken.

Lilly Becker will "Global Gladiators" gewinnen

"Alle haben eine Nachricht bekommen, nur ich nicht. Und alles war im Fernsehen. Alle haben gesehen, wie enttäuscht ich war", klagt Lilly Becker ihrer Kollegin Nadine Angerer das Leid. Und als diese sie fragt, ob sie sich jemals von ihm scheiden lassen würde, antwortet Lilly: "Ich weiß nicht. Sag niemals nie."

Eigentlich geht es in der Show aber ums Finale: Lilly Becker, Nadine Angerer und Oliver Pocher sind nach über vier Wochen Fahrt durch Namibia und mehr als 4.000 zurückgelegten Kilometern am Ende ihres Afrika-Abenteuers. In 100 Metern Höhe über einem reißenden Fluss bei den Victoria Falls in Sambia soll sich entscheiden, wer die Show gewinnt.

"Es wäre sensationell, wenn zwei Frauen im Finale stehen würden“, findet Nadine Angerer. Das sieht Macho Oliver Pocher anders: "Ich persönlich brauche kein Frauen-Finale, das würde ich mir nicht angucken", sagt er gewohnt ätzend. Der Moderator hat sich in der Sendung immer wieder durch frauenverachtende Kommentare hervorgetan, zeigte jedoch auch seine weiche Seite. Mit Rivalin Lilly Becker hat er sich in Afrika sogar versöhnt. Den Sieg wird sie ihm trotzdem nicht einfach so überlassen: "Oli denkt, er hat einen Vorteil, weil er ein Mann ist. Lassen wir ihn das denken", sagt die 41-Jährige.