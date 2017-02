Darum trug Maybrit Illner in ihrer Sendung ein Pflaster

Es war ein ungewöhnlicher Anblick: ZDF-Moderatorin Maybrit Illner trug in ihrer letzten Sendung am 8. Februar ein großes Pflaster am Kinn. Warum, das erklärte sie nicht. Da Illner aber schon am 2. Februar ihre Talkshow abgesagt hatte, fragten sich die Zuschauer nun erst recht, was mit der Moderatorin passiert war.



Laut "Bild"-Zeitung hatte Maybrit Illner einen Unfall: Demnach rutschte sie am 1. Februar in ihrer Berliner Wohnung aus. Da sie etwas in der Hand gehalten habe, habe sie sich nicht schnell genug abstützen können und sei aufs Gesicht gestürzt. Infolge dessen zog sich Illner eine Platzwunde am Kinn zu, die genäht werden musste, heißt es. Ihre Sendung in der kommenden Woche wird Illner dann vermutlich wieder ohne Pflaster moderieren.