Der arme Michael Wendler: Da schenkt er den Deutschen musikalische Klassiker wie "Sie liebt den DJ" und was bekommt er zurück? Nichts als Häme und Kritik. So sieht es zumindest der Sänger selbst. In der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" schimpfte der 44-Jährige auf sein Heimatland. "Die Deutschen vernichten ihre Helden. Das ist unfassbar, das geht gar nicht. Wir sollten stolz sein, wenn es einer geschafft hat, wenn einer etwas für Deutschland tut, wenn einer über die Grenzen hinaus bekannt ist", sagte er - und meinte damit natürlich sich selbst.

Unter anderem deshalb wanderte er mit seiner Frau Claudia und der gemeinsam Tochter Adeline, 14, nach Florida aus. Dort will er ein neues Leben beginnen, weit weg von den "Hassern". "Die sitzen vor ihrem PC, haben selber nix geschafft in ihrem Leben, und tippen in die Tastatur, um dich niederzuschreiben," klagt Michael Wendler.

Michael Wendler will bescheiden sein - und mietet sich eine riesige Villa

Seine Millionen-Ranch in Dinslaken steht zum Verkauf, er trennte sich von vielem, auch von seinen Pferden. "Wir haben gesagt, wir führen hier ein ganz bescheidenes Leben. Wir brauchen kein großes Haus, keinen großen Pool", sagte Wendler. Er sei in den USA völlig anders, frei von Protz. Dass die Familie trotzdem in einer 280 Quadratmeter großen Miet-Villa direkt am Wasser lebt, scheint für ihn kein Widerspruch zu sein.

Bei Michael Wendler geht oft zusammen, was eigentlich nicht geht. Und so betont er zwar, für immer in den USA leben zu wollen ("Ich habe meine Frau noch nie so glücklich gesehen!") und wie fies die Deutschen sind - will gleichzeitig aber weiter hierzulande Musik machen. "Nur weil ich nach Amerika auswandere, gebe ich meine Karriere nicht auf. Ich will weiterhin für meine Fans da sein", gab sich der Schlagersänger großzügig.

Und die scheinen es ihm zu verzeihen: Auf seiner Facebook-Seite fragte er nach Feedback zur Sendung und bekam viel Lob. "Euch muss man einfach lieben", schrieb sogar ein Fan. Dem stimmen die Wendlers sicher zu.