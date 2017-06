Nach jahrelangem Streit: Oliver Pocher kuschelt mit Lilly Becker

Es ist noch keine drei Wochen her, da flogen zwischen Lilly Becker und Oliver Pocher so richtig die Fetzen. Als Teilnehmer der ProSieben-Show "Global Gladiators" müssen die Streithähne vier Wochen auf engstem Raum in einem Container aushalten, reisen gemeinsam durch Afrika. Und geraten dabei immer wieder aneinander.



Doch plötzlich scheint die Versöhnung nahe zu sein. In der Folge vom Donnerstag zeigten sich Becker und Pocher überraschend friedlich. Als sich Becker beim Holz holen an dornigen Sträuchern verletzte, flirtete Pocher sogar: "Ich glaub ich muss den Stachel aussagen, nicht, dass da irgendwas drin ist!"

Pocher flirtet die Frau von Boris Becker an

Beim Lagerfeuer setzte sich Lilly dann kuschelnd an Pochers Seite. Der witzelte prompt: "Das wär doch jetzt die Gelegenheit, den Arm um dich zu legen!" Sprach's und drückte seine ehemalige Feindin tatsächlich an sich. "Ist dir kalt? Du zitterst ja!", frotzelte er. Beide versicherten sich, dass sie nie gedacht hätten, dass sie einmal entspannt zusammen am Lagerfeuer sitzen würden und "fast schon befreundet" sind, wie Pocher es nennt.



Denn nur wenige Tage vorher, sah alles noch ganz anders aus."Du musst mal kapieren, dass du für mich nicht lustig bist", schimpfte Becker in der zweiten Folge. Und: "Was du mit deinen Frauen machst, ist absolut scheiße. Bitte halt deine Klappe." Pocher konterte: "Wenn Lilly nicht mit Boris Becker verheiratet wäre, würde sich keiner für sie interessieren!" Pocher und die Beckers sind seit Jahren zerstrittenen, hauptsächlich, weil sich der Moderator immer wieder über das Paar lustig macht. Denn mit Beckers Ex-Verlobten Sandy Meyer-Wölden hat Pocher drei Kindert - auch, wenn er von ihr mittlerweile wieder geschieden ist.

Pocher stichelt trotzdem

Und als Single hat der 39-Jährige plötzlich einen anderen Blick auf Lilly Becker: "Also ich find Lilly eine attraktive Frau. Ich würde mich mit Lilly ganz gut verstehen", sagte er. Und konnte dann die Sticheleien gegen ihren Mann Boris doch nicht lassen: "Ich bin ja Single und wenn sie sich in ihrer Beziehung vielleicht nicht ganz so glücklich fühlt und meint, dass sie mit mir mehr Spaß haben kann - weil ich ein bisschen jünger und sportlicher bin - hey, man weiß ja nie!"