"Satt wird man davon nicht" - Naddels magere Rückkehr ins TV

Wenn man Nadja abd el Farrag als Co-Moderatorin einer Live-Show engagiert, erwartet man von ihr keinen oscarreifen Auftritt. Man muss damit rechnen, dass sie sich versprechen oder plötzlich den Faden verlieren wird. Der Münchner Sender Sonnenklar.TV wollte der 51-Jährigen dennoch eine Chance geben und verpflichtete sie einmalig als "Co-Talkerin" der Kochshow "Küche & Co". "Wir freuen uns auf Nadja Abd el Farrag und hoffen, dass es eine unterhaltsame und lebendige Sendung wird", hatte Sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck dem stern im Vorfeld der Sendung erklärt. Unterhaltsam - das kann Naddel sein, ob auf positive oder negative Weise.

Naddel erzählt, was in ihrem Wikipedia-Artikel steht

Ein wenig schüchtern wirkte Naddel noch zu Beginn der einstündigen Live-Sendung, verhaspelte sich oft und gestikulierte - typisch Naddel - wild umher. Sie war aufgeregt. Kein Wunder, schließlich war der Auftritt in der Sendung "Küche & Co." ihr erstes TV-Engagement seit Monaten. Nach dem Schicksalsjahr 2016 - geprägt von Privatinsolvenz, Obdachlosigkeit und Hartz IV - wollte Naddel mit der Mitwirkung an dem Koch-Format die Misserfolge des letzten Jahres nun endlich hinter sich lassen. Ihr Erfolgsrezept dafür hieß Thunfisch in Brickteig auf Auberginen confit und geschmorten Kirschtomaten. Ein afrikanisches Gericht, das Naddel in Anlehnung an ihre sudanesischen Wurzeln in der Sendung kochen wollte.



Die erste Überraschung: Naddel kochte wirklich. Und das - trotz anfänglicher Verwechslung einer Aubergine mit einer Zucchini - tatsächlich sehr souverän und routiniert. So souverän, dass sie vor lauter kochen manchmal den Talk mit Co-Moderator Kai Pätzmann zu vergessen schien. Obwohl Pätzmann immer wieder versuchte, der 51-Jährigen Anekdoten aus ihrem bewegten Leben zu locken, erzählte Naddel nicht mehr als in ihrem Wikipedia-Artikel nachzulesen ist. Was man dennoch Neues über die Bohlen-Ex erfuhr: Sie hat ein selbstdiagnostiziertes Titanic Syndrom - Angst davor, auf Kreuzfahrt zu gehen.

Naddel wiegt nur noch 46 Kilogramm

Was ebenfalls auffiel: Naddel zeigt sich stark abgemagert, besteht wortwörtlich nur noch aus Haut und Knochen. In einem Interview mit der Zeitschrift "Closer" gab sie vor wenigen Tagen zu, bei einer Körpergröße von 1,79 Metern nur noch 46 Kilogramm zu wiegen - dabei esse sie doch für ihr Leben gern deftig, wie sie Moderator Pätzmann weismachen wollte. "Ich bin kein Fan von leichten Gerichten, ich brauch was Deftiges. Abends esse ich immer warm", sagte sie und schüttete als Beweis noch eine ordentliche Portion Öl über die Auberginen.

Obwohl die 60 Minuten Sendezeit nicht ausreichten, um Naddels nordafrikanisches Gericht fertig zu kochen, gibt sich der Sender zufrieden mit dem Auftritt der Hamburgerin: "Die Sendung 'Küche & Co.' mit Naddel war sehr unterhaltsam und kurzweilig. So kurzweilig, dass das Kochergebnis erst in der nächsten Sendung fertig wurde. Ich selber durfte das Essen anschließend probieren, es war sehr lecker. Im Weiteren war sie sehr freundlich zum gesamten sonnenklar.TV Team", so Senderchef Andreas Lambeck zum stern. ​



Auch Naddel selbst fand es nicht schlimm, dass ihr die Auberginen, die einfach nicht rechtzeitig gar wurden, einen Strich durch die Rechnung machten. "Kein Problem", strahlte sie in der Sendung, "dann essen wir einfach nur die Vorspeise." Es scheint, als sei dies das ewige Credo der Nadja abd el Farrag: Sie hat sich bemüht und es nicht vermasselt, aber richtig geglänzt hat sie auch nicht. Oder um es mit den Worten von Co-Moderator Kai Pätzmann auszudrücken: "Satt wird man davon aber nicht."