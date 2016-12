Viel Häme musste sie in ihrem Leben ertragen. Auch in diesem Jahr. Bilder von Nadja Abd el Farrag, die sie angeblich angetrunken in einem Lokal auf Mallorca zeigen, machten im vergangenen Juli die Runde. Die bittere Wahrheit ist: Die inzwischen 51-jährige Ex-Freundin von Dieter Bohlen steht vor dem Nichts: kein Geld, kein Job, keine eigene Wohnung. Sie habe manchmal Suizidgedanken, sagte sie vor wenigen Wochen in einem Interview. Der bittere Absturz einer einstigen Werbeikone.

Einer, der ihr helfen möchte, ist Peter Zwegat. Der RTL-Schuldenberater drehte mit Nadja Abd el Farrag ein Prominenspecial seiner RTL-Sendung "Raus aus den Schulden". Am Mittwochabend wird die Folge mit Naddel ausgestrahlt. Für Zwegat eine seiner größten Herausforderungen. Er befürchtet, dass die ehemalige "Peep"-Moderatoren in der Altersarmut enden könnte, wenn sie seine Ratschläge nicht beherzige.

Peter Zwegat bestürzt über Situation von Nadja Abd el Farrag

"Sie glich einem Obdachlosen, hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste", sagt Zwegat über seinen Schützling. Es sei Abd el Farrag schwer gefallen, offen und ehrlich über ihre Situation zu sprechen. Vor der Kamera habe sie immer wieder versucht, Details zu beschönigen. "Aber letzten Endes musste sie mir natürlich die Wahrheit sagen, denn nur so kann ich helfen. Nur dann kann man gemeinsam an einer Lösung arbeiten", sagt der Experte.

Eines von Abd el Farrags Problemen sei ihr Prominentenstatus. "Wenn sie zum Beispiel in einer Boutique arbeiten würde, wollen sich die Leute mit ihr fotografieren lassen. Frau Abd el Farrag würde gar nicht zum Verkaufen kommen, weil sie nur für Handyfotos parat stehen müsste." Dieser Umstand erschwere es ihr, einer normalen Arbeit nachzugehen.

Abd el Farrag leidet an Krankheit

Im Laufe der Dreharbeiten habe Zwegat außerdem gemerkt, dass etwas bei Abd el Farrag nicht stimme. Er habe deshalb eine Psychologin zu Rate gezogen, die bei ihr Erwachsenen-ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) diagnostizierte. "Das größte Problem liegt eigentlich in ihrer Krankheit", glaubt Zwegat. Trotzdem glaubt er fest daran, dass Nadja Abd el Farrag sich mit seiner Hilfe aus ihrer ausweglosen Situation befreien kann.







"Raus aus den Schulden - Promispezial Nadja Abd el Farrag" läuft am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei RTL