NDR versteigert sein «rotes Sofa»

Das rote Sofa aus der TV-Sendung «DAS!» soll für einen guten Zweck versteigert werden. Seit zehn Jahren stehe die Couch im Studio in Hamburg, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag mitteilte.

In der täglich (18.45 Uhr) im NDR Fernsehen ausgestrahlten 45-minütigen Sendung nehmen darauf die sich abwechselnden Moderatoren Bettina Tietjen, Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten mit ihren Gästen Platz.

«Auf diesem Polster haben schon Mario Adorf, Boris Becker, Iris Berben, Helene Fischer, Rea Garvey, Joachim Gauck, Roger Moore, Eva Padberg, Til Schweiger und Rita Süssmuth gesessen», hieß es. Insgesamt seien es mehr als 4000 Gäste gewesen. Schlagzeilen gab es etwa um Auftritte von Jenny Elvers, die alkoholisiert auf dem Sofa saß, und von Katja Riemann, die den Moderatoren Hinnerk Baumgarten im Interview auflaufen ließ.

Eröffnet wird die Auktion am Montag (12. September). Bis zum 23. September (19.30 Uhr) können Interessierte ihre Gebote per Mail unter das@ndr.de abgeben. Einer der Moderatoren werde dem Höchstbietenden das ausgediente Möbelstück direkt nach Hause bringen. Der Erlös der Versteigerung komme im Rahmen der Hilfsaktion «Hand in Hand für Norddeutschland» schwerkranken und sterbenden Menschen zugute.

Das Sofa soll durch ein neues, ebenfalls rotes ersetzt werden.