"Game of Thrones"-Riese stirbt mit 36 Jahren

Seine Größe war sein Kapital: Der britische Ex-Basketballer und Schauspieler Neil Fingleton ist überraschend im Alter von nur 36-Jahren gestorben. Mit 2,33 Metern hielt Fingleton den Rekord als größter Mann Großbritanniens und wirkte bei zahlreichen Hollywood-Produktionen mit. Seine vielleicht bekannteste Rolle war die des Riesen in der Fantasy-Kultserie "Game of Thrones". Laut britischen Medien starb der Schauspieler am Samstag an Herzversagen.



Der britische "Tall Persons Club" veröffentlichte ein Statement, indem es hieß: "Traurigerweise haben wir erfahren, dass Neil Fingleton, Großbritanniens größter Mann, am Samstag verstorben ist." Fingleton hatte neben seiner Rolle als Riese bei " Game of Thrones" auch bei hochkarätigen Hollywood-Filmen mitgewirkt, darunter "X-Men: First Class" und "Jupiter Ascending". Fingleton Fans bekundeten via Twitter ihre Trauer über sein frühes Ableben:

Rip to the giant that is Neil fingleton mag the mighty game of thrones rest in peace mate gutted 😥😥😥🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Wz2GeQRG4G — Gary Windle (@gary_windle) 26. Februar 2017

Vor seiner Karriere als Schauspieler hatte er mit einem Basketball-Stipendium an mehreren Universitäten in den USA und in Spanien gespielt. Eine Verletzung beendete jedoch seine sportliche Karriere. In einem Interview mit dem Guinnessbuch der Rekorde, sagte Fingleton 2006: "So lange ich zurückdenken kann, war ich schon immer größer als alle anderen". Schon mit 16 Jahren hatte der sympathische Riese eine Größe von 2,26 erreicht.