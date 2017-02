Netflix entfernt Werbeplakate für "Santa Clarita Diet"

Ein abgetrennter Finger, der wie eine Currywurst aussieht und eine Pommestüte mit Fingern drin. Mit diesen Plakaten wirbt der Streamingdienst Netflix für die Comedy-Serie "Santa Clarita Diet" mit Drew Barrymore. Doch viele finden die Plakate geschmacklos und haben sich beim Deutschen Werberat darüber beschwert. Die Folge: Netflix will die Plakate jetzt abnehmen.

Laut "Chip.de" haben sich in Essen sogar Leute bei deren Verkehrs-AG (Evag) beschwert. Demnach meinte eine Bewohnerin, dass sie sich jedes Mal gruseln würde, wenn sie an der Haltestelle vorbei ginge, an der das Bild mit den abgeschnittenen Fingern in der Pommestüte hängt.

Auch Berlinale-Direktor Dieter Kosslick stört sich an der Werbung. Der "B.Z." gegenüber erklärte er kürzlich: "Seit einer Woche nervt mich das geschmackloseste Plakat (...) das riesengroß am Potsdamer Platz hängt, wo ich es jeden Tag sehen muss. Und das nicht, weil ich Vegetarier bin, auch alle, die Fleisch essen, finden das ekelhaft und obszön."

Genius 😂😂 #netflix #santaclaritadiet #berlin #currywurst #potsdamerplatz #advertising #tvseries #genius Ein Beitrag geteilt von Veronica Tamburi (@verytte) am 16. Feb 2017 um 3:05 Uhr

#publicitat #publicidad #netflix #santaclaradiet #seriestv Ein Beitrag geteilt von JMR (@jotaemeerre63) am 5. Feb 2017 um 2:34 Uhr

Drew Barrymore wird zum Zombie

In der Horror-Komödie gehte es um die Eheleute Joel (Timothy Olyphant) und Sheila ( Drew Barrymore), die als Immobilienmakler tätig sind und im Vorort Santa Clarita von Los Angeles mit ihrer Tochter Abby ein eher unzufriedenes Leben führen. Der routinierte Ehe- und Familienalltag verändert sich grundlegend, als die von Barrymore gespielte Mutter stirbt und als energiegeladene Menschenfresserin zurückkommt.