Neuer "House of Cards"-Trailer verspricht Spannung

Frank Underwood zählt zu den weniger sympatischen Seriencharakteren im Universum des Streamingdienstes Netflix. Dennoch verfolgen tausende Zuschauer die Machenschaften des Protagonisten von " House of Cards". Der erste offizielle Trailer der fünften Staffel lässt vermuten, dass auch die neuen Folgen von der Machtgier des fiktiven US-Präsidenten geprägt sein werden.

Die großen Pläne der Underwoods

Bereits die Ankündigung der "House of Cards"-Fortsetzung auf der Website von Netflix verspricht Spannung. Frank Underwood und seine Frau Claire sollen demnach für die höchsten politischen Ämter der USA auch vor Menschenopfern nicht zurückschrecken. Auch im Trailer der Staffel, der am Montag veröffentlicht wurde, herrscht eine düstere Stimmung.

In der Vorschau spricht Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey, davon, dass das amerikanische Volk erst noch erzogen werden müsse - wohl nach seinen Vorstellungen. Auch für sich hat das Ehepaar Underwood langfristige Pläne: Sie streben nicht nur eine zweite Amtszeit an, auch 2020, 2024, 2028, 2032 und 2036 wollen sie Präsident und Vize-Präsidentin des Landes sein. Dies ist laut der US-amerikanischen Gesetzgebung nicht möglich. Vielleicht versteckt sich hier also ein erster Hinweis auf das weitere Vorhaben der Underwoods.

Am 30. Mai wird Netflix die fünfte Staffel online stellen. Deutsche Fans müssen jedoch auf einen anderen Anbieter ausweichen: Die neuen Folgen der Netflix-Originalproduktion werden zuerst nur bei Sky zusehen sein. Ab dem 30. Mai heißt es bei dem Pay-TV-Sender jeden Dienstag: "One nation. Underwood". Sky zeigt jeweils eine Doppelfolge ab 20.15 Uhr.