Das ist der Neue aus der "Heute-Show"

Er sorgte am Freitagabend in der "Heute-Show" für die meisten Lacher: Nico Semsrott hatte seinen ersten Auftritt in der Satire-Sendung und erklärte in einer herrlich trocken vorgetragenen Präsentation den Unterschied zwischen Aufklärern und Fanatikern. Von Oliver Welke als "junger, begeisterter Europäer" vorgestellt, machte er sich maximal unaufgeregt daran, die Gedankengänge von Fanatikern aufzudröseln.







Während Aufklärer Fakten sammelten und daraus die Geschichte bilden, nähmen Fanatiker etwa die Geschichte und suchten sich die Fakten dazu - "das sind die berühmten alternativen Fakten". Auch in den sozialen Netzwerken fand Nico Semsrotts Präsentation Beifall, wie die Kommentare auf Twitter zeigten.

"Definitiv ein Gewinn für die #heuteshow" oder "Brilliant!" hieß es dort. Wenn Ihnen Semsrott bekannt vorkam, dann ist das kein Zufall: Der Hamburger kommt aus der Poetry-Slam-Szene, war unter anderem bereits in der ZDF-Show "Die Anstalt" zu Gast und hatte früher auch Auftritte bei Stefan Raabs "TV Total". 2016 sorgte er mit einem viralen Youtube-Video für Aufsehen. Sein Beitrag "AfD-Wähler sind arm dran. Und schlechte Menschen" wurde über 1,2 Millionen Mal angesehen. Darin erklärt Semsrott zum Beispiel die Argumentation der AfD-Anhänger so: "Mir geht's nicht so gut. Woran könnte das liegen? Vermutlich an denen, die gerade erst kommen!"

Nico Semsrott gibt den "Demotivationscoach"

Semsrott gibt auf der Bühne den Depressiven, trägt stets einen schwarzen Kapuzenpulli, spricht im trockenen, monotonen Ton - und sorgt so erst Recht für Lacher beim Publikum. Für seine Leistung wurde der 31-Jährige kürzlich mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet, er ist momentan mit seiner eigenen Kabarett-Show "Freude ist nur ein Mangel an Information" in Deutschland auf Tour. Als "traurigster Komiker der Welt" und "staatlich nicht geprüfter Demotivationscoach" unterhält er das Publikum mit schwarzem Humor und beißenden Kommentaren zum Weltgeschehen. Nun auch bei der "Heute-Show".