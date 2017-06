Papa Pocher leidet – und soll alles zahlen

Oliver Pocher schreit Lilly Becker an, Lilly Becker schreit Oliver Pocher an – das war einmal. Statt XXL-Zoff ist Mega-Kuscheln angesagt. Vielleicht nur deshalb, weil, wie man so sagt, der Teufel in der Not Fliegen frisst. Denn neben allen sonstigen Strapazen, die in der Wüste Namibias auf die noch übrigen sieben "Global Gladiators" warten, ist auch diese Challenge zu bestehen: Ausgehungertsein nach Sex.

Doch ob es zwischen den beiden Trash-Lieblinge tatsächlich "schmutzig" wird, erfahren wir erst in der kommenden Folge. In der Vorankündigung sitzen Oli und Lilly abends am Lagerfeuer turtelnd beisammen. Aber erstmal geht es um Herzensangelegenheiten. Und da wird Comedian Pocher ungewöhnlich ernst: Er vermisst seine drei Kinder. Die nämlich leben bei Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden in den USA. "Wenn ich alles zahle, könnten wir Okay-Freunde sein", erzählt Oli. Nur: Pocher weigert sich, alles zu zahlen.

Oliver Pocher über seine Ex: "Sie hat gesagt, ich soll alles bezahlen"

"Ich bin bereit, die Hälfte zu bezahlen. Und sie hat gesagt, ich soll alles bezahlen. Wir reden von: alles. Dann habe ich gesagt, dass Handeln so nicht funktioniert. Und dann hat sie den Kontakt abgebrochen", berichtet Pocher in einer dieser "Global-Gladiators"-Momente, die man auch aus "Big Brother" und " Dschungelcamp" kennt – irgendwann kommt die sentimentale Lebensbeichte.



Pocher aber macht nicht die übliche Mitleidsnummer daraus. Die Situation tut ihm, unschwer zu erkennen, verdammt weh, aber er lässt es nicht raushängen. In Deutschland kennen tausende von Vätern seine Situation: Nach der Scheidung schränken manche Mütter den Kontakt zum Kind ein oder boykottieren ihn ganz.



Pocher sagt, er würde die Kinder am liebsten zu sich holen: "Warum können sie nicht in Deutschland zur Schule gehen? Wir haben so viele Ferien: Drei Monate im Jahr." Und weiter: "Ich finde Amerika nicht perfekt, ich möchte, dass sie von mir Normalität lernen." Dass immer gesagt werde, dass Kinder zur Mutter gehören, könne er nicht akzeptieren. "Die Kinder können jederzeit zu mir kommen", sagt Oli Pocher.

Liebesbotschaft von Boris Becker - so nüchtern wie seine Sport-Kommentare

Im Truck sitzt noch ein anderer, der sein Kind vermisst: Pietro Lombardi. Der hat sich zwar auch, was niemandem entgangen sein dürfte, von seiner Sarah getrennt, aber der regelmäßige Kontakt zum bald zweijährigen Alessio bleibt bestehen. Nun so weit weg in Afrika, macht er aus seiner Sehnsucht nach seinem Kleinen kein Geheimnis.

Ohnehin wird es den Promis schwer ums Herz. Sie alle haben Videobotschaften ihrer Lieben aus der Heimat bekommen. Große Rührung. Einzige Ausnahme: Lilly Becker. Kein Wunder. Die Videobotschaft von Ehemann Boris ist so nüchtern wie seine Kommentare als Sportmoderator: "Schatzilein, ich weiß, es ist eng, es ist ungemütlich, aber halte durch, die Beckers spielen immer bis zum Ende." Oliver Pocher dazu: "Wenn es emotional sein sollte, dann ist es bei mir nicht angekommen." Auch Lilly ist wenig beeindruckt. "Ich vermisse meinen Mann, aber ich vermisse meistens eine Dusche, ein heißes Bad", sagt sie in ihrem selbstgebastelten Deutsch. Und wenn sie bei einem Mann auf dem Schoß sitzen will, dann schnappt sie sich einfach den Pietro. Sie küsst ihn auf die Wange, er begrapscht ihren Po. So gesehen auf der wodkaseligen Geburtstagsparty im Container anlässlich von Raúl Richters 30. Geburtstag.

Bei Raúl "ist immer was"

Doch bei Raúl geht es nicht nur um Partyspaß, es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das nackte Überleben. Die anderen machen bereits ihre Späße, dass bei Raúl "immer was ist". Dieses Mal hat er "red dots", rote Punkte, an seinen Händen. Und beordert, und das nicht zum ersten Mal, einen Sanitäter zu sich, der laut Promis "aussieht wie Cristiano Ronaldo" und Raúl verabschiedet mit den Worten: "Ich denke, wir werden uns noch öfter sehen."



Seinen Kampf mit der Höhenangst hat Raúl immerhin bestanden. Bei dem Spiel "Hit the Balloon" muss er aus einer Höhe von 60 Metern 40 Meter in die Tiefe stürzen, um aufgehängte Luftballons zum Platzen zu bringen. Als er oben hängt, schreit er noch: "Das ist der größte Bullshit, den ich je gemacht habe." Aber dann macht er den "Bullshit" einfach. Im Gegensatz zu dem ebenfalls von Höhenangst geplagten Pietro, der sich dieser Challenge verweigert. "Ich werd's nicht machen, ich hör auf mein Herz, mein Herz hat mich noch nie enttäuscht", verkündet er. Seine Teamkollegen wählen ihn trotzdem nicht raus. Am Ende die Entscheidung: Ulf Kirsten muss gehen. Da waren's nur noch sechs.