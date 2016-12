Die Liste der Stars, die 2016 von uns gegangen sind, ist lang. Achim Mentzel, Maja Maranow, Götz George, Prince, David Bowie, Wolfgang Rademann, Guido Westerwelle oder Roger Cicero - um nur einige zu nennen. In der ZDF-Show "Niemals geht man so ganz" blickte Markus Lanz zurück auf die großen Namen, die uns in diesem Jahr für immer verlassen haben.

Um den verstorbenen Sänger und Komponisten Leonard Cohen zu ehren, stimmten Andreas Gabalier, Gregor Meyle und Sasha gemeinsamn dessen wohl berühmtesten Song "Hallelujah" an. Doch ausgerechnet dabei kam es zu einer peinlichen Panne. Sasha vergass bei seinem Solopart den Text.

Sasha vergisst den Text

Als der 44-Jährige nach Gabalier und Meyle dran war, müsste es in der dritten Strophe eigentlich heißen:

Maybe I've been here before

I know this room, I've walked this floor

I used to live alone before I knew you

I've seen your flag on the marble arch

Doch nach "I knew you" hatte Sasha den Text vergessen, brachte stattdessen nur einen leichten Lacher heraus. Nach einem Blick zu Gabalier fiel ihm dann immerhin wieder die Zeile danach ein. "Love is not a victory march, it's a cold and it's a broken Hallelujah."



Doch textsicher schien Sasha bei dem Titel nicht zu sein. Danach setzte er wieder mit der ersten Strophe ein, obwohl das Lied im Original anders weiter geht. Es folgen eigentlich noch zwei weitere Strophen. Immerhin war der Patzer der Beweis dafür, dass die drei Sänger live in der voraufgezeichneten Sendung zu hören waren.

Zum Video der Sendung. Die verpatzte Stelle ist am Schluss ab 2:03:00 zu hören:

"Hallelujah" einer der bekanntesten Cohen-Songs

Leonard Cohen verstarb am 11. November mit 82 Jahren. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Famous Blue Raincoat", "Bird on a Wire" und "So Long, Marianne". In den 80er Jahren schrieb er den Song "Hallelujah", der von zahlreichen anderen Künstlern gecovert wurde.