Jogginghosen-Träger bekamen Sekt in Supermarkt

Mindestens 500 Jogginghosen-Träger haben sich in einem Supermarkt in Schwabach am Donnerstag ein Gratis-Fläschchen Sekt abgeholt. «Wir wollten einfach den Kunden was Gutes tun», sagte der Regionalleiter der Supermarktkette in Nordbayern, Klaus Herzig, über die PR-Aktion.

Der Supermarkt verteilte die Piccolo-Flaschen an Kunden, die in einer Jogginghose einkaufen gingen. Anlass dafür war der internationale Tag der Jogginghose am Samstag.

Bekannt wurde die Aktion vor allem durch eine unabhängig vom Supermarkt gegründete Facebook-Gruppe, in der sich im Vorfeld mehr als 2000 Menschen anmeldeten. Wegen des großen Interesses an der Aktion hatte der Supermarkt laut Herzig einen Sicherheitsdienst und Mitarbeiter des Roten Kreuzes engagiert. Ein Turm aus mehr als 2000 Fläschchen Sekt stand am Donnerstag vor dem Supermarkt parat.