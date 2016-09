Wer wird der Nachfolger von Edona James bei "Promi Big Brother"? Leider verriet Moderator Jochen Schropp den neugierigen Zuschauern nicht, wer für Nervensäge Edona James, die hochkant aus dem Haus flog, kommen wird. Dass sie ersetzt wird, hat der Sender Sat.1 aber bereits bestätigt. Laut "Bild"-Zeitung sind Tatjana Gsell und "Eis am Stiel"-Schauspieler Zachi Noy als mögliche Nachfolger im Gespräch.

Dafür wurde die drängende Frage geklärt, warum Edona James das Haus verlassen musste. Die 29-jährige Ex-Prostitiuierte hatte nicht nur mehrmals angedroht, von sich aus zu gehen, nein, sie benahm sich auch ziemlich daneben. Nachdem Edona und Prinz Markus nach einer verlorenen Prüfung gemeinsam das Losershirt tragen mussten, war die Stimmung bei der Blondine dahin. Erst jammerte sie: "Ich werde extrem diskriminiert von den Mitbewohnern." Es folgten heftige Streitereien mit dem Prinzen. Und dann ging James auf die bemitleidenswerte Isa Jank los: "Ich lass mich doch nicht von einer Rentnerin provozieren“, war einer ihrer Sprüche. Oder: "Und morgen das Ei solltest du lieber nicht fressen." Der Höhepunkt war die Drohung gegen Jank: "Hier wirst du verrecken." Das war den Machern von Sat.1 zu viel an verbaler Aggression: James musste ihre Koffer packen und Prinz Marcus legte daraufhin ein Freudentänzchen hin.

+++ Wer zieht für Edona James ein? +++

Zwei Namen sind angeblich im Gespräch für die Nachfolge von Edona James bei "Promi Big Brother": Tatjana Gesell und Zachi Noy.

Tatjana Gsell, als Tanja Gick geboren, heiratete 1991 den mehr als 40 Jahre älteren Schönheits-Chirurgen Franz Gsell, der 2003 an den Spätfolgen eines Raubüberfalls ums Leben kam. Wie sich später herausstellte, war der Überfall fingiert, um die Versicherung zu prellen. Gsell saß deshalb zeitweise in Haft. Sie würde also gut zu den Knast-Promis Ben Tewaag und Marcus Prinz von Anhalt passen.

Zachi Noy spielte Johnny in den "Eis am Stiel"-Filmen. 2010 trat der heute 63-Jährige in Lederhosen in der RTL-Show „Das Supertalent“ auf, wurde vom Publikum aber gnadenlos ausgebuht.

+++ Edona James muss "Promi Big Brother" verlassen +++

Sie ist angeblich bereits an einen geheimen Ort gebracht worden: Kandidatin Edona James musste den "Promi Big Brother"-Container verlassen. Das bestätigte der Sender Sat.1 auf stern-Anfrage. Die 29-jährige Ex-Prostituierte habe gegen Regeln verstoßen, sagte ein Sprecher. Welche das genau sind, wollte er nicht verraten. "Das wird heute Abend in der Show zu sehen sein."

Zuvor soll es am Montagmorgen zum Eklat zwischen James und Prinz Marcus von Anhalt gekommen sein. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, die auf ihrer Webseite einen 24-stündigen Livestream aus dem Haus anbietet. Demnach soll sich James mehrfach im Sprechzimmer beschwert haben und mit Auszug gedroht haben.



Schließlich entschloss sich Sat.1 offenbar dazu, James aus der Show zu nehmen.

+++ Auf Twitter wird zum Show-Start kräftig gelästert +++

Der Start der neuen #PromiBB-Staffel fand auf Twitter ein reges Echo. Thema war vor allem die heulende Edona James. Und für Mama Ochsenknecht gab's Aufmunterung von den Jungs.

Für Natascha Ochsenknecht gab's dagegen einen aufmunternden Gruß vom Filius in den Luxustrakt des TV-Knasts. Schauspieler und Musiker Jimi Blue tat, was man am Steuer auf keinen Fall tun sollte, und schickte ihr einen Tweet von der Autobahn.

Von der Autobahn aus drück ich dir schonmal einen Daumen! (die andere hand brauch ich zum lenken) Du packst das!! #promibb @nataschaochsenk — Jimi Blue (@Jimbonader) 2. September 2016

Auch Bruder Wilson Gonzales schrieb seiner Mama - leider so unverständlich wie Edonas Geheul.

Muadda, muadda, muadda! #PromiBB Natascha Ochsenknecht — watching Promi Big Brother at MMC Studios Köln GmbH https://t.co/YleLxmyLa6 — Wilson Gonzalez (@WillyWonkaW) 2. September 2016

+++ Ben Tewaag und Cathy Lugner ziehen in den Promi-Knast +++

Ex-Playmate Cathy Lugner und Uschi-Glas-Sohn Ben Tewaag ziehen ins "Promi Big Brother"-Haus. Die Ehefrau von Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner möchte endlich mal als eigenständig wahrgenommen werden: "Der Einzug ins Haus ist die beste Möglichkeit mich selbstständig zu präsentieren." Sonst sei sie immer nur das Anhängsel, damit soll jetzt Schluss sein: "Ihr werdet die ungeschminkte Wahrheit von mir sehen." Der 40-jährige Tewaag hat dagegen ein ganz anderes Motiv für seine Teilnahme an der Show: Er hofft auf eine lustige Zeit: "Es ist ja eine gemeinsame Erfahrung, die man wohl nie vergessen wird", so Tewaag.

+++ Mario Basler kündigt laute Nächte an +++

Als Spieler von Werder Bremen, Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern sorgte er neben dem Platz für mindestens so viele Schlagzeilen wie auf dem Rasen. Und auch bei "Promi Big Brother" soll es Ex-Profi Mario Basler ordentlich krachen lassen. Basler sieht bereits Parallelen zu seinem Fußballerleben: "Ich stelle mir das ähnlich vor wie ein Trainingslager, nur da gab es halt einen Fernseher." Der 47-Jährige kündigt laute Nächte an: "Die Zuschauer werden sich freuen, denn ich schnarche laut. Meinen Mitbewohnern kann ich nur empfehlen, Ohrenstöpsel mitzunehmen."



+++ Natascha Ochsenknecht bestätigt +++

Natascha Ochsenknecht wird Bewohnerin des "Promi Big Brother"-Hauses. Der Sender Sat1 hat den Einzug der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht am Dienstag bestätigt. Ochsenknecht will in der Show vor allem für Gerechtigkeit sorgen. "Ich bin, was das Zusammenleben mit vielen Menschen angeht, durchaus trainiert. Allerdings fahre ich aus der Haut, wenn man andere ungerecht behandelt oder beschimpft. Dann werde ich zu Robin Hood", sagte die 52-Jährige in einer Pressemitteilung des Senders.

+++ "Promi Big Brother" startet am Freitag +++

Ochsenknecht wird sich die prominenteste WG Deutschlands mit elf weiteren Bewohnern teilen. Bislang steht nur Neue-Deutsche-Welle-Star Joachim Witt als weiterer Kandidat fest. Die vierte Staffel von " Promi Big Brother" startet am Freitag. Alle Bewohner stehen 24 Stunden unter Beobachtung. Jeden Tag wird es eine Zusammenfassung der Ereignisse auf Sat1 geben.