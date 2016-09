Isa Jank



Nach der exzessiven Party am Vorabend kann sich Isa an nichts erinnern. Wollte "einfach mal abschalten". Mit fünf Flaschen Wein ist das nun auch kein Hexenwerk. Zur Belohnung wird sie von den Bewohnern mit schlimmen Party-Storys gequält. Mario hat sich wohl mehr erhofft, da muss Isa dann aber zehn Flaschen trinken. Ansonsten schleicht sie durchs Haus und ist durch ihren Vollsuff in der Gunst der Mitbewohner gestiegen. Geht am Ende der Sendung freiwillig in die Kanalisation. Solide abgeliefert - und das mit 64!

Note 2+

Robin Bade



Ist tatsächlich noch zickiger als Edona. Steht im Garten rum und möchte über alles reden. Ist für die Mitbewohner wahlweise der "Clown" oder der "Geistesgestörte". Frank legt ihm einen Schinken ins Bett, weil Isa schon schläft.

spricht von "Mobbing Deluxe", findet es dann aber doch gut, wenn alle etwas "real" sind. Will seine Philosophie durchsetzen und nervt damit kolossal. Man fragt sich, ob der Mann wirklich "real" ist. Fliegt am Ende raus und wird dann zur Belohnung noch vom Publikum ausgebuht. Darf dann nichts mehr sagen, weil die Sendung vorbei ist.

Note 6



Ben Tewaag



Wird immer sympathischer, man fragt sich, woher der Junge sein schlechtes Image hat. Deutet aber in Dialogen mit Robin an, dass er auch anders kann. Fungiert als Nebelmaschine für Scooter-Mario und fällt später mit ihm in den Pool. Kann genau wie Prinz Marcus das ewige sexy Rumgetänzel von Jessi schwer ignorieren. Wird aber wohl mit dem Schinken vorlieb nehmen müssen.

Note 3



Mario Basler



Ganz starker Auftritt vom Super-Mario, gibt auf der Party alles und wird von Jessi mit einem sexy Tanz belohnt. Ansonsten zeigt der Ex-Profi gerne seinen Astral-Körper und raucht und raucht und raucht. Wird vom Big Brother für das Spiel ausgewählt. Problem nur, dass es um Kondition und Allgemeinwissen geht. Er muss nach einigen falsch beantworteten Fragen auf dem Laufband aufgeben und erstmal eine rauchen. Stellt sich seinem Schicksal und wird automatisch nominiert. Setzt sich aber gegen Robin durch.

Note 4+



Prinz Marcus



Nachdem der Prinz das ganze Haus von dem Überresten des letzten Spiels reinigen musste, bekommt er vom Big Brother das Bild von einem leckeren Spanferkel-Gericht in die Kanalisation geschickt. Findet das sehr lustig und gibt sich dann wieder seinen Sex-Träumen hin, in denen er Jessi verführt. Highlight der Sendung ist die fiese Breitseite auf die TV-Familie "die Geissens". Die würden mittags sechs Flaschen Wein trinken und dann noch gerade gehen können. Robert ist wohl ganz okay, aber Carmen soll schon mal ungefragt ihr Muschi-Tattoo zeigen. Da schämt sich sogar der Adoptivvater von Marcus, und das will schon was heißen. Gewinnt gegen Mario auf dem Laufband und kann sein Glück gar nicht fassen. Im Haus wird gemunkelt, dass er die Show freiwillig verlassen will, wird deshalb von allen nominiert. Bleibt aber drin und kann weiter von Muschi-Tattoos erzählen.

Note 2



Frank Stäbler



Ist die Grinsekatze im Haus. Einfach nur zum Liebhaben. Schiebt in bester Mafiosomanier einen Schinken zu Robin ins Bett und legt damit den Grundstein für dessen Rauswurf. Für diese Leistung gibt es eine gute Zensur.

Note 2+



Joachim Witt



Ergötzt sich an den Sextänzen von Jessi und Mario. Schleppt sich schwer atmend durchs Haus, als würde er so viel rauchen wie Ben und Mario zusammen. Weiß, dass Pornofilme ein Ende haben und anstrengend werden können und nominiert daher Prinz Marcus.

Note 4



Cathy Lugner



Kam eigentlich nicht vor. Ist immer noch gezeichnet von dem Besuch ihres Mannes.

Note -



Natascha Ochsenknecht



Will Jessi rauswählen, da sie die Männer verrückt macht, indem sie ihre "Möpse" in die Sonne hält. Weiß aber auch, dass Mädels reich und berühmt werden wollen. Größtes Highlight: leckt das verschmähte Spanferkel-Bild von Marcus ab und wird vom Prinzen auch noch mit dem Rauswurf-Joker belohnt.

Note 5

Jessica Paszka



Jessi möchte "Promi Big Brother" als Karriere-Startrampe nutzen und tut dafür fast alles. Schläft nackt neben Ben und blitzt mit ihrem Höschen zu Frank herüber. Laut Prinz Marcus ist sie die einzige, die man noch "knallen“ kann. Zum Glück verschwindet er in den Keller, sodass uns das erspart bleibt. Solide Performance mit Mario Basler. Hat in Sachen Sexappeal noch eine Nasenlänge Vorsprung vor dem Schinken.

Note 3+