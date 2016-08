+++ Mario Basler kündigt Teilnahme an +++

Als Spieler von Werder Bremen, Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern sorgte er neben dem Platz für mindestens so viele Schlagzeilen wie auf dem Rasen. Und auch bei "Promi Big Brother" soll es Ex-Profi Mario Basler ordentlich krachen lassen. Basler sieht bereits Parallelen zu seinem Fußballerleben: "Ich stelle mir das ähnlich vor wie ein Trainingslager, nur da gab es halt einen Fernseher." Im Haus strebt Basler keine Führungsrolle an: "Ich werde mich bestimmt nicht als Kapitän oder Ähnliches aufdrängen. Ich bleibe, wie ich bin, sage immer, was ich denke und der Rest interessiert mich relativ wenig.“ Der 47-Jährige kündigte laute Nächte an: "Die Zuschauer werden sich freuen, denn ich schnarche laut. Meinen Mitbewohnern kann ich nur empfehlen, Ohrenstöpsel mitzunehmen."



+++ Natascha Ochsenknecht bestätigt +++

Natascha Ochsenknecht wird Bewohnerin des "Promi Big Brother"-Hauses. Der Sender Sat1 hat den Einzug der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht am Dienstag bestätigt. Ochsenknecht will in der Show vor allem für Gerechtigkeit sorgen. "Ich bin, was das Zusammenleben mit vielen Menschen angeht, durchaus trainiert. Allerdings fahre ich aus der Haut, wenn man andere ungerecht behandelt oder beschimpft. Dann werde ich zu Robin Hood", sagte die 52-Jährige in einer Pressemitteilung des Senders.

+++ "Promi Big Brother" startet am Freitag +++

Ochsenknecht wird sich die prominenteste WG Deutschlands mit elf weiteren Bewohnern teilen. Bislang steht nur Neue-Deutsche-Welle-Star Joachim Witt als weiterer Kandidat fest. Gemunkelt wird jedoch auch über den Einzug von Mario Basler, Benjamin Tewaag und Prinz Marcus von Anhalt.

Die vierte Staffel der Show " Promi Big Brother" startet am kommenden Freitag. Alle Bewohner stehen 24 Stunden unter Beobachtung. Jeden Tag wird es eine Zusammenfassung der Ereignisse auf Sat1 geben.