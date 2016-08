+++ Natascha Ochsenknecht bestätigt +++

Natascha Ochsenknecht wird Bewohnerin des "Promi Big Brother"-Hauses. Der Sender Sat1 hat den Einzug der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht am Dienstag bestätigt.

Ochsenknecht will in der Show vor allem für Gerechtigkeit sorgen. "Ich bin, was das Zusammenleben mit vielen Menschen angeht, durchaus trainiert. Allerdings fahre ich aus der Haut, wenn man andere ungerecht behandelt oder beschimpft. Dann werde ich zu Robin Hood", sagte die 52-Jährige in einer Pressemitteilung des Senders.

+++ "Promi Big Brother" startet am Freitag +++

Ochsenknecht wird sich die prominenteste WG Deutschlands mit elf weiteren Bewohnern teilen. Bislang steht nur Neue-Deutsche-Welle-Star Joachim Witt als weiterer Kandidat fest. Gemunkelt wird jedoch auch über den Einzug von Mario Basler, Benjamin Tewaag und Prinz Marcus von Anhalt.

Die vierte Staffel der Show " Promi Big Brother" startet am kommenden Freitag. Alle Bewohner stehen 24 Stunden unter Beobachtung. Jeden Tag wird es eine Zusammenfassung der Ereignisse auf Sat1 geben.