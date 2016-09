An seinem zweiten Hochzeitstag sitzt Bauunternehmer Richard Lugner allein mit seinen Hunden zu Hause und verfolgt im Fernsehen, was seine Frau Cathy im "Promi Big Brother"-Container treibt. Zum Beispiel Prinz Marcus von Anhalt Eiswürfel in den Mund schieben. "Duell Kühlkette" nennt der Sender Sat.1 das Spiel, bei dem Eiswürfel von Mund zu Mund weitergereicht werden sollen. So berührt Cathy Lugner nicht nur die Lippen von Marcus von Anhalt, sondern auch die von Natascha Ochsenknecht. Zuvor legt die Lugner-Gattin noch einen sexy Tanz für die Bewohner des Luxusbereiches aufs Parkett.

Dass er ihre Teilnahme an der Reality-Show nicht gutheißt, hat Richard Lugner bereits bei seinem Blitzbesuch im Container deutlich gemacht. Und das nicht nur, weil dem 83-Jährigen als Kitt für seine Ehe nichts anderes einfiel, als zwei Schokoriegel vom Flughafenautomaten mitzubringen. "Mir geht's natürlich nicht gut, weil die Beziehung durch diese Dinge belastet wird", sagte Lugner nun in einem Facebook-Interview mit der österreichischen Zeitung "OE24".



Zum Hochzeitstag kaufte Lugner eine teure Uhr

Vor brauner Zimmertür, vergilbter Wand und altem Röhrenfernseher jammert der Strohwitwer ins Mikrofon: "Ich bin seit fünf Wochen alleine. Ich bin brav, mache keine Fehltritte und keine Seitensprünge. Ich habe eigentliche eine Frau geheiratet, damit ich mit ihr zusammen sein kann. Und gerade am Hochzeitstag, dass wir da nicht zusammen sind... Wir wollten eigentlich irgendwo toll hinfahren. Monte Carlo war im Gespräch, das ist alles ins Wasser gefallen. Das Hochzeitsgeschenk habe ich vor sechs Wochen in Prag oder München gekauft. Es ist eine Rolex-Uhr. Die hat sie gleich mitgenommen und ist nach Los Angeles gefahren. Ob sie die Uhr auch bei 'Big Brother' mithat, weiß ich nicht."

Zum Hochzeitstag habe er seiner Cathy einen Rosenstrauß in den Container geschickt und ein Brieferl geschrieben. Was da drin steht, das möchte der 83-Jährige nicht verraten, denn "eine Ehe ist etwas zwischen zwei Menschen. Das können wir nicht über das Fernsehen und 'Big Brother' klären. Das ist etwas Persönliches und das soll es auch bleiben", sagt Lugner.

Dabei hatte der Bauunternehmer in den vergangenen Jahren nie ein Problem damit, seine Ehen und Beziehungen - Cathy ist Lugners fünfte Ehefrau - öffentlich zur Schau zu stellen. Dass Cathy Lugner im "Promi Big Brother"-Container über ihren Ehevertrag klagte, ignoriert der alte Herr mit den Worten: "Davon weiß ich nichts. Das sind unsere privaten Dinge, über die reden wir nicht. Ich wollte eigentlich nicht mehr heiraten nach vier gescheiterten Ehen. Aber Cathy hat mich davon überzeugt, dass wir doch heiraten sollen."

"Marcus von Anhalt sieht Frauen als käufliche Objekte"

Auch zu Kandidat Prinz Marcus von Anhalt, der nach seinem Ausscheiden über Cathy Lugner lästerte ("Sie spielt ein komplett falsches Spiel und will was darstellen, was sie gar nicht ist"), hat Richard Lugner eine klare Meinung: "Der Marcus von Anhalt hat andere Maßstäbe. Der betreibt Nackt-Saunas, und da geht man mit Frauen anders um. Er sieht Frauen als käufliche Objekte. Das sind sie nicht. Es gibt auch Frauen, die wertvoll sind."



Ob seine Gattin Nummer fünf ebenfalls in diese Kategorie fällt? Lugner verliert in dem Interview nicht nur nette Worte über die 26-Jährige. "Sie geht mit mir recht streng um. Sie hört alle meine Gespräche ab und liest alle SMS", behauptet der Unternehmer. "Wenn ich mit einer Frau telefoniere, und es ist nicht unbedingt geschäftlich, dann löscht sie die Nummern. Die Mutter meiner Kinder darf mich nicht mehr anrufen, da hat sie die Nummer gesperrt." Das klingt nach jeder Menge Konfliktpotenzial in der Beziehung, auch wenn Richard Lugner behauptet: "Es gibt derzeit eine aufrechte Ehe und dabei bleiben wir."