Es geht wieder rund im "Promi Big Brother"-Container. Am Freitagabend hat Jochen Schropp die Sat.1-Zuschauer zum Einzug der Kandidaten in den TV-Knast begrüßt. Neben Natascha Ochensknecht, Mario Basler, Ben Tewaag, Cathy Lugner und Joachim Witt sind auch die ehemalige "Adam sucht Eva"-Kandidatin Edona James, Soap-Darsteller Stephen Dürr, der ehemalige "Verbotene Liebe"-Star Isa Jank, Olympia-Ringer Frank Stäbler, Schauspielerin Christine Zierl (früher als "Dolly Dollar" bekannt) und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Jessica Paszka dabei.

Der TV-Knast ist erneut in einen Luxus- und in einen Kellerbereich unterteilt. Wer unten wohnt, muss sich auf eine harte Zeit der Entbehrung einstellen.

+++ Ben Tewaag und Cathy Lugner ziehen in den Promi-Knast +++

Ex-Playmate Cathy Lugner und Uschi-Glas-Sohn Ben Tewaag ziehen ins "Promi Big Brother"-Haus. Die Ehefrau von Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner möchte endlich mal als eigenständig wahrgenommen werden: "Der Einzug ins Haus ist die beste Möglichkeit mich selbstständig zu präsentieren." Sonst sei sie immer nur das Anhängsel, damit soll jetzt Schluss sein: "Ihr werdet die ungeschminkte Wahrheit von mir sehen." Der 40-jährige Tewaag hat dagegen ein ganz anderes Motiv für seine Teilnahme an der Show: Er hofft auf eine lustige Zeit: "Es ist ja eine gemeinsame Erfahrung, die man wohl nie vergessen wird", so Tewaag.

+++ Mario Basler kündigt laute Nächte an +++

Als Spieler von Werder Bremen, Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern sorgte er neben dem Platz für mindestens so viele Schlagzeilen wie auf dem Rasen. Und auch bei "Promi Big Brother" soll es Ex-Profi Mario Basler ordentlich krachen lassen. Basler sieht bereits Parallelen zu seinem Fußballerleben: "Ich stelle mir das ähnlich vor wie ein Trainingslager, nur da gab es halt einen Fernseher." Der 47-Jährige kündigt laute Nächte an: "Die Zuschauer werden sich freuen, denn ich schnarche laut. Meinen Mitbewohnern kann ich nur empfehlen, Ohrenstöpsel mitzunehmen."



+++ Natascha Ochsenknecht bestätigt +++

Natascha Ochsenknecht wird Bewohnerin des "Promi Big Brother"-Hauses. Der Sender Sat1 hat den Einzug der Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht am Dienstag bestätigt. Ochsenknecht will in der Show vor allem für Gerechtigkeit sorgen. "Ich bin, was das Zusammenleben mit vielen Menschen angeht, durchaus trainiert. Allerdings fahre ich aus der Haut, wenn man andere ungerecht behandelt oder beschimpft. Dann werde ich zu Robin Hood", sagte die 52-Jährige in einer Pressemitteilung des Senders.

+++ "Promi Big Brother" startet am Freitag +++

Ochsenknecht wird sich die prominenteste WG Deutschlands mit elf weiteren Bewohnern teilen. Bislang steht nur Neue-Deutsche-Welle-Star Joachim Witt als weiterer Kandidat fest. Die vierte Staffel von " Promi Big Brother" startet am Freitag. Alle Bewohner stehen 24 Stunden unter Beobachtung. Jeden Tag wird es eine Zusammenfassung der Ereignisse auf Sat1 geben.