Edona James

Wo diese Frau herkommt ist vielen ein Rätsel. Es wird vermutet, dass sie zufällig in den Keller des Promi-Hauses gespült wurde. Anscheinend hat sie auch länger keinen Kontakt zu Menschen gehabt, sonst hätte sie wohl das Sprechen nicht verlernt. In der Zivilisation macht sie sich jedenfalls nicht so gut.

Prinz Marcus soll "in den Loch gehen, wo du warst". Außerdem wirft sie ihm Rassismus vor. Bleibt zu klären, welcher Rasse Edona eigentlich angehört. Des Weiteren soll der Prinz gerne Leute mit Champagner-Flaschen verprügeln. Das bewegt Edona zu einer fast philosophischen Erkenntnis: "Deswegen bist du auch da, wo du gelandet warst."

Sie beklagt, dass sie schon seit sechs Tagen hungert. Vielleicht hätte ihr mal jemand sagen sollen, dass die Sendung erst seit vier Tagen läuft. Ihre schlechte Laune bekommt Isa Jank zu spüren. Die "Rentnerin" würde kein Frühstück von ihr bekommen. Zu guter Letzt prophezeite Edona den sicheren Tod im Keller. Das reichte dem großen Bruder, wegen "grober Regelverstöße" muss sie das Haus verlassen. Schade eigentlich. Note 1 plus

Prinz Marcus

Prinz Marcus sieht ein bisschen so aus, als hätten Wissenschaftler Dieter Bohlen und Jack Nicholson gekreuzt. Im Keller geht es ihm nicht gut. Von Edona lässt er "die Mutter seiner Tochter" jedenfalls nicht beleidigen. Außerdem soll sich "Freundchen" nicht mit seinen "Weibern" vergleichen. In dieser Situation ist der Prinz nur zu 10 Prozent sauer. Gut, dass es im Keller keine Champagner-Flaschen gibt. Nachdem Edona weg ist, kommt Marcus zur Ruhe und erzählt uns, dass er mit seinen fünf Freunden (zu Unrecht) im Knast saß und dort gerne Schokolade aß. Für angehende Knackis hat er noch beruhigende Erkenntnisse. So ist man nach fünf Monaten in Gefangenschaft nicht mehr geil. Es dauert also noch ne Weile, bis sich sein Eiweißspiegel senkt. Note 3 plus

Joachim Witt

Der Kicher-Gandalf wird weitestgehend ignoriert. Er läuft meistens mit irgendwas zum putzen durchs Bild und wird von den Mitbewohner als zu alt betrachtet. Sein Highlight der Sendung? Er hatte einen Lichtschalter am Arsch. Note 5

Ben Tewaag

Würde sich für ein Croissant und ein Heißgetränk nicht mit dem Wahnsinn verbünden (Edona). Ansonsten kommt der Glas-Sohn freundlich und aufmerksam daher. Es scheint, als hätte er im Keller endlich mal Zeit, seinen Kater auszukurieren. Nachdem auch er einen Lichtschalter am Allerwertesten befestigt bekommt, wird er etwas lebendiger. Das Spiel "Ich packe meinen Koffer mit Lampen" geht für seine Gruppe verloren. Das findet er soweit okay. Nachdem er aber den Preis für die Bewohner von "Oben" erfährt (Champagner, Weißwein, Bier, Alkopops), plädiert er wenigstens auf ein Unentschieden. Note 3 minus

Frank Stäbler

Der junge Hüpfer schaut mit großen Augen beim Haushalten zu, in dieser Disziplin auf jeden Fall goldverdächtig. Wir erfahren, dass er in seinem Leben noch keine Spülmaschine eingeräumt hat. Ansonsten treibt er neckische Wasserspiele mit Jessica Paszka. Man kann quasi zusehen, wie er seine Verlobung bereut. Note 4

Jessica Paszka

Die gute Laune der "Bachelor"-Kandidatin ist hervorragend. Ihre Hauptmission ist es, ihre Brüste so oft wie möglich vor der Kamera zu platzieren. Sie badet gerne, und wenn Frank ihr kaltes Wasser dazu schüttet zeigt sie den Zuschauern an ihren Nippeln, wie kalt das Wasser war. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen über eine Frau, für die "Milf" ein super Kompliment ist. Note 4 minus

Stephen Dürr

Dürr wirkt ein bisserl wie ein trauriger Junge, den seine Mutter in die Promi-Wohnung gesperrt hat, weil sie einkaufen gehen will. Würde sich im Gegensatz zu P. Marcus nicht hochschlafen. Muss er auch nicht, den grünen Radler-Anzug plus Arschschalter gibt es auch so. Note 3

Dolly Dollar

Die Schauspielerin (?) hat ähnlich gute Laune wie Jessica. Steht auf Erdbeer-Masken, kann sie aber nicht anlegen. Macht beim Koffer–Spiel eine gute Figur. Wissenschaftliche Erkenntnis: "Milfs" können sich eine Reihenfolge von vier Lampen merken. Note 2

Isa Jank

Isa sah teilweise aus, als ob ein Kuhfladen neben ihr explodiert sei. Die Flecken im Gesicht hätte sie aber auch von den wüsten Beschimpfungen von Edona bekommen können. Isa sitzt trauerkloßartig vor dem Gulli-Rinnsal und wünschte sich wohl einfach nur, mit dem Fahrstuhl in ihre Penthouse-Wohnung zu fahren. Diskussion unter den Bewohnern: Ist Isa noch Jungfrau? Note 3

Natascha Ochsenknecht

Erinnert ein wenig an die Raupe aus Alice im Wunderland. Liegt rum und gibt Tipps. Im Gegensatz zu "Milfi" (Dolly Dollar) kann sie sich keine Reihenfolgen merken. Verbaselt das Spiel und darf zur Belohnung mit den Siegern feiern. Hat aber keine Lust, weil sie krank ist. Macht Sinn. Note 2

Cathy Lugner

Wenn es keine Faultiere gäbe, würde den Job wohl Cathy machen. Liegt einfach nur rum und erwartet einen "Bitchfight" zwischen Edona und Isa. Am Ende der Sendung wird verkündet, dass ihr Gatte jetzt auch bemerkt hat, dass sie nicht zu Hause ist. Jetzt bekommt sie ordentlich Ärger per Video-Botschaft. Note 6

Mario Basler

Champions-League-Sieger im Rauchen, zieht sich neben Jessica im Whirlpool aus und damit den Kürzeren. Nur im Putzen ist er ein Ass. Note 5 minus