Nach "Mausi", "Hasi", "Käfer", "Bambi", "Katzi", "Kolibri" und zwei Kandidaturen zum Bundespräsidenten dachten seine österreichischen Landsleute eigentlich, Richard Lugner könne sie mit nichts mehr schocken. Und jetzt das. Der 83-Jährige schenkt seinem "Spatzi", wie er Ehefrau Nummer fünf nennt, in Vorfreude auf den Hochzeitstag ein "Twix" und ein "Balisto". "Oh danke, wie gütig", sagt die reich beschenkte mit leicht schnippischem Unterton. Schokoriegel-Gate im " Promi Big Brother"-Container.

Lugner ist aus Wien nach Köln gekommen, sitzt live im Studio. Rosen, Juwelen oder doch wenigstens eine "Manner"-Schnitte hätte er Cathy mitbringen können. Doch offenbar hielt der Süßigkeitenautomat auf dem Kölner Flughafen weder das eine noch das andere parat. Kann "Schoki"-Lugner so seine Ehe retten? Schließlich scheint dies das erklärte Ziel dieser Reise in den deutschen TV-Knast zu sein. Denn "Spatzi" ist sauer. Sehr sauer sogar.

Cathy Lugner weint bei "Promi Big Brother"

"Ich bin menschlich total enttäuscht von ihm", sagt Cathy Lugner über ihren Ehemann. Sogar Tränen fließen. Grund ist ein Interview, das der Schokoschreck dem österreichischen Fernsehsender "OE24" gegeben hat: "Als verheiratete Frau geht man nicht in einen Container, wo man mit anderen Männern in einem Zimmer verbringen muss", empörte sich Lugner da. Und weiter: "Ich sitze allein daheim, weil sie ständig irgendwelche Projekte macht um berühmt zu werden, dazu braucht man keinen Ehemann." Richard allein daheim - gar nicht leiwand.

Richard und Cathy Lugner: Szenen einer öffentlichen Ehe Fullscreen

Seine Vorstellungen einer Ehe scheint Lugner aus den "Sissi"-Filmen zu haben. So adrett wie Karl-Heinz Böhm sieht er zwar nicht aus und auch der rote Teppich in seinem Büro erinnert eher an "Kik" als an "KuK". Aber man muss auch Verständnis für den Franzl, äh, Lugner haben. Als Österreicher ist es völlig normal, dass er sensibel darauf reagiert, wenn eine junge Frau in ein Kellerverließ gesperrt wird.

Richard "Mörtel" Lugner von Eifersucht geplagt

Die Ehe, so scheint es, wird bei den Lugners jedenfalls nicht mehr vollzogen. "Der unterstellt mir, ich würde hier mit jedem rammeln. Das ist total assi", beschwert sich Cathy Lugner. Der Richard sorgt sich um sein "Spatzi": "Ich schlaf net immer gut, weil ich zu viel an dich denke", säuselt er in breitem Wiener Schmäh. Hätte der Satz da aufgehört, wäre aus dem Container-Besuch vielleicht eine süße Operette mit glücklichem Ausgang geworden: "Der Göttergatte" von Franz Lehár zum Beispiel. Doch er schiebt hinterher: "... was du alles anstellen könntest". Da ist Cathy eher nach der "Juxheirat" (ja, die gibt's wirklich) oder doch gleich der "Lustigen Witwe" zumute.

Der Mann mit den Schokoriegeln in der Tasche scheint von krankhafter Eifersucht geplagt. Ein Fall für Freud. Dass er seiner 57 Jahre jüngeren Frau unterstellt, sie würde ausgerechnet bei "Promi Big Brother", wo sie 24 Stunden von Kameras überwacht wird, auf Männerfang gehen, darf als Paranoia ausgelegt werden. Denn einen Jüngeren, den würde Cathy selbst im Drogeriemarkt am "Corega-Tabs"-Regal finden.

Teil zwei der Operette bei "Promi Big Brother" am Mittwoch

Operettenstoff bietet diese Ehe reichlich. Am Mittwochabend folgt der zweite Akt. Dann zeigt Sat.1 die Fortsetzung der Aussprache zwischen Richard Lugner und Ehefrau Cathy. Wird er weitere Süßigkeiten aus der Tasche ziehen? Und weiß er, welcher Schokoriegel nach einem römischen Kriegsgott benannt ist? "Snickers" war die legendäre Antwort in der Quiz-Show "Der Schwächste fliegt". Hoffentlich widerfährt Lugner nicht das gleiche Schicksal.

P.S.: War sonst noch was? Klar. Frank Stäbler flirtet weiter auf Hochtouren mit Jessica Paszka, Prinz Marcus darf aus dem Kerker nach oben und der Neue, Robin Bade ("Robin wer?"), zieht ein und macht sich sofort unbeliebt. Witzisch? Nein!