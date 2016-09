Kurz vor ihrem zweiten Hochzeitstag sind Richard und Cathy Lugner in eine Ehekrise geschlittert - und leben sie vor einem Millionenpublikum aus. Am Dienstagabend besuchte Mörtel seine Ehefrau im "Promi Big Brother"-Haus und versuchte eine Versöhnung herbeizuführen.

Begonnen hatte alles ganz harmonisch: Am 13. September 2014 heirateten Cathy und Richard Lugner im Schloss Schönbrunn in Wien. Wenige Wochen zuvor hatten beide ganz in Weiß ihre Verlobung gefeiert. Während die Braut von ihren Gefühlen überwältigt wurde, bleibt "Mörtel" ganz cool. Er war ja bereits vier Mal verheiratet. Das Paar zeigte sich häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit: Beim Filmball, zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes - und natürlich beim Wiener Opernball. Als "Mörtel" in diesem Jahr seine Kandidatur zum Österreichischen Bundespräsidenten verkündete, saß Cathy selbstverständlich auch an seiner Seite.

Cathy Lugners Teilnahme an der Sat.1-Show "Promi Big Brother" führte dagegen zu Disharmonie. Auch deshalb besuchte sie Richard am Dienstagabend in der Sendung. Ob die Versöhnung geglückt ist, wird sich zeigen.

Frauen von Richard Lugner: Fünf Ehefrauen und ein Streichelzoo voll junger Freundinnen Fullscreen