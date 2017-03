RTL bringt "Der Preis ist heiß" zurück auf den Bildschirm

Wie viel kostet das Produkt? Diese Frage werden sich Kandidaten in Zukunft bei RTLplus wieder stellen. Der Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL legt den Klassiker "Der Preis ist heiß" wieder neu auf. Wolfram Kons soll die Gameshow moderieren, teilte RTLplus am Dienstag mit.

Neue Gameshow-Folgen noch 2017

Bei "Der Preis ist heiß" müssen die Teilnehmer den Preis vorgestellter Produkte möglichst genau schätzen. Das Publikum darf sie mit "Mehr!"- oder "Weniger!"-Rufen dabei unterstützen. Die neuen Folgen werden im Sommer in Köln produziert und sollen noch 2017 gezeigt werden.

Das Format lief bereits von 1989 bis Ende 1997 bei RTL. Insgesamt wurden 1873 Folgen ausgestrahlt. Das US-Original "The Price Is Right" war von 1956 bis 1965 zuerst bei NBC, später bei ABC zu sehen. Seit 1972 läuft die Show den Angaben zufolge ununterbrochen bei ABC und zählt damit zu den erfolgreichsten Gameshows der Welt.