Zu den wenigen Tabus, die es in unserer Gesellschaft noch gibt, zählt das Thema Kinder und Erziehung. Wer öffentlich etwas gegen Kinder sagt, muss sich auf heftigen Gegenwind einstellen. Sarah Kuttner hat es dennoch getan, und sich auf Twitter - durchaus nachvollziehbar - darüber mokiert, dass Eltern mitten im Prenzlauer Berg ihre Kinder an Bäume pinkeln lassen. Weil sie ihrem ersten Tweet noch einen zweiten folgen ließ, in dem sie zeterte: "Die Prenzlauer Berg-Kinder nehmen den Hunden die Bäume zum Pullern weg! PFUI!", bekam ihr diskutables Anliegen eine komische Note. Es folgte der bei dem Thema erwartbare Shitstorm, und auch verschiedene Medien berichteten.

Dass ein solches Thema für Jan Böhmermann wie gemacht ist, versteht sich von selbst. In seiner Sendung "Neo Magazin Royale" amüsierte er sich am Donnerstagabend über "die Birgit Schrowange Berlins". "Die Hunde haben sich bereits beschwert, dass ihnen - wenn überall die Kinder hinpinkeln - beim Kacken die Pfoten nass werden", lästerte er. Damit nicht genug: "Am meisten leide ich mit dem Hund von Sarah Kuttner. Der war danach so durcheinander, dass sie ihn stundenlang stillen musste im Café." Zudem nannte er Kuttners Vierbeiner "ihren kleinen Menschenersatz". Auf Twitter postet die 37-Jährige regelmäßig Fotos von dem Tier, dem sie gerne mal eigene Band-Shirts anzieht:

Neuer Tag, neues winziges Bandshirt von mir, aufgetragen von Opi.

Heute: Adam Green. pic.twitter.com/FXgBq38LRt — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) 30. August 2016





Sarah Kuttner wird angefeindet

Eine konnte über diese Witze jedoch gar nicht lachen: Sarah Kuttner fand es offenbar nur mäßig amüsant, dass sie selbst Gegenstand der Sendung wurde, und twitterte in Anspielung auf die Morddrohungen, die gegen Böhmermann und seine Familie im Zuge der Erdogan-Affäre ausgesprochen wurden: "Ich bin froh, dass der Böhmi wieder lachen kann und die Zeiten der Angst um sich und seine Familie aufgrund seines Shitstorms vorbei sind".



Ich bin froh, dass der Böhmi wieder lachen kann und die Zeiten der Angst um sich und seine Familie aufgrund seines Shitstorms vorbei sind. — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) 1. September 2016

Lustig ist die ganze Geschichte für Kuttner inzwischen nicht mehr: Auf Twitter hat eine Userin geschrieben: "Ich hoffe, wenn Dich mal jemand erwischt, wie Dein Hund auf Straße pinkelt, treten sie ihn tot..."