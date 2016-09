Sat.1 startet «Kampf der Köche»

«Kampf der Köche» heißt die neue Koch-Game-Show, die Sat.1 in diesem Herbst ins Programm nimmt. Sie ist mit Sternekoch Alexander Herrmann als Moderator (45, «The Taste») am 26. September erstmals zu sehen und läuft dann montags bis freitags um 19.00 Uhr.

In der Show treten nach Angaben des Senders Kochprofis wie Cornelia Poletto, Christian Lohse, Stefan Marquard oder Ralf Zacherl gegen talentierte Hobbyköche an, die Kochzeit und Gericht vorgeben dürfen und sich vorbereiten können. Die Profis müssen dagegen improvisieren.

Jeweils ein Hobbykoch muss sich mit seinen drei besten Rezepten nacheinander gegen drei Profiköche bewähren. Nach jedem Duell verkostet eine Zuschauer-Jury die Gerichte und entscheidet, wer am besten gekocht hat. Runde für Runde werden die Geldpreise für die Teilnehmer höher. Gewinnt ein Profi-Koch, bekommt der Hobby-Koch kein Geld, darf aber weiter antreten. Vom «Kampf der Köche», bei dem Herrmann sein Debüt als Sat.1-Moderator gibt, sind 24 Folgen geplant.

Sat.1-Zuschauer kennen Herrmann bereits als Juror in der Kochshow «The Taste», die am 12. Oktober in die vierte Runde geht. Bereits am 7. September gestartet ist die «Karawane der Köche» mit Tim Mälzer und Roland Trettl.