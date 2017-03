Sender gibt Termin für die siebte "Game of Thrones"-Staffel bekannt

Seit Monaten warten Fans darauf, dass der amerikanische Sender HBO den genauen Ausstrahlungstermin für die mit Spannung erwartete siebte Staffel der Erfolgsserie " Game of Thrones" bekannt gibt. Gestern war es so weit: Auf seiner Facebook-Seite ließ HBO in einem Livestream einen Eisblock schmelzen - nach über einer Stunde war das Datum dann enthüllt. Am 16. Juli wird in den USA die erste von sieben Folgen der vorletzten Staffel "Game of Thrones" ausgestrahlt. In Deutschland wird die neuste Folge des Epos immer einen Tag später auf dem Pay-TV-Sender Sky veröffentlicht. Die erste Folge der neuen Staffel läuft hierzulande also am 17. Juli.

Neuer "Game of Thrones"-Teaser sorgt für Spekulationen

Zusätzlich zum offiziellen Ausstrahlungsdatum veröffentlichte HBO auch einen Teaser-Trailer, der - wie immer - für Spekulationen sorgt. Gerüchten zufolge wird es in der nächsten Staffel zu einer epischen Schlacht zwischen den sieben Königshäusern kommen. Was zusätzlich Anlass zu Diskussionen gibt: Im Teaser ist „Eidwahrer“, das Schwert von Brienne von Tarth, zu sehen - die Hände, die dieses Schwert halten, sehen jedoch nicht aus, wie die der Ritterin.





Game of Thrones zählt zu den erfolgreichsten Serien der letzten Jahre, die Folgen sorgen nach Ausstrahlung regelmäßig für weltweite Hysterie. Basierend auf den Büchern von Kult-Autor R. R. Martin, hat das Epos inzwischen vier "Screen Actors Guild"-Awards und unglaubliche 38 "Emmy"-Awards, den wichtigsten Fernsehpreis Amerikas, gewonnen.