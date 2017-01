Ein Youtube-Star wird neues Jury-Mitglied der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Shirin David wird in der am Mittwoch, 4. Januar, beginnenden 14. Staffel neben Chef-Juror Dieter Bohlen, Schlagerstar Michelle und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter Platz nehmen. Damit wird die 21-Jährige Nachfolgerin von Vanessa Mai, die nach nur einer Staffel schon wieder ihre Koffer packt und die Sendung verlässt.



Shirin David dürfte Follower-Gemeinde ausbauen

Die in Hamburg geborene David betreibt seit zwei Jahren auf Youtube einen überaus erfolgreichen Comedy- und Lifestyle-Kanal und hat derzeit knapp 1,8 Millionen Abonnenten. Auf Instagram folgen ihr sogar 3,1 Millionen Menschen, bei Twitter kommt sie auf 937.000 Follower. Durch ihre Teilnahme an "DSDS" dürften es ein paar mehr werden. Im Gegenzug könnte die seit Jahren siechende Castingshow wieder ein paar neue Zuschauer bekommen. So etwas nennt man wohl Win-Win-Situation.