In "Looking for Mr. Goodbart" spielt die Hauptfigur Homer Simpson in einer Kirche auf seinem Handy das fiktive Spiel "Peekimon Get", pikant an der Geschichte ist, dass der junge Blogger Ruslan Sokolovsky aus einem ähnlichen Grund gerade in Russland vor Gericht steht. Russland hat die Ausstrahlung der Folge nun landesweit verboten.