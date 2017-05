So sehen Nathalie Volk, Frank Otto und andere Promi-Paare im Alter aus

Eigentlich ist die neue Vox-Sendung "The Story of my Life" eine gewöhnliche Talkshow, in der Désirée Nosbusch jede Woche ein prominentes Paar empfängt und über seine Liebe spricht. Über das Kennenlernen, das bislang zusammen Erlebte und die gemeinsamen Pläne. Was dieses Format aber so besonders macht: Während die Partner über ihre Zukunft sprechen, findet eine Verwandlung statt: Mithilfe eines Maskenbildner werden sie zunächst 20 Jahre älter geschminkt, in einem zweiten Schritt weitere 20 Jahre. Dadurch treten sich die Paare so gegenüber, wie sie im hohen Alter tatsächlich aussehen könnten. Auf diesen Anblick reagieren die Prominenten sehr unterschiedlich. Während Lilly Becker mit lautem Lachen auf den Anblick ihres gealterten Gatten reagierte, brach Nathalie Volk mit Blick auf den greisen Frank Otto in Tränen aus.

Boris und Lilly Becker als harmonisches Paar

So verschieden die Reaktionen - eines ist bei allen Paaren gleich: Mit dem eigenen Älterwerden und dem des Partners konfrontiert, geraten alle prominenten Gäste ins Reden. Sie öffnen sich und geben Dinge von sich Preis, die sie in einer normalen Gesprächssituation vermutlich für sich behalten hätten. Vor allem aber nehmen sie einen anderen Habitus an. Sie sprechen langsamer, werden reifer und reflektierter in ihren Gedanken. Vor allem Boris Becker war sichtlich angetan von seinem 89-jährigen Selbst. So gefalle er sich am besten, sagt er in der Auftaktsendung von "The Story of my Life". Denn in dem Alter habe er alle Kämpfe hinter sich.



Ein Satz, an dem sich erahnen lässt, unter welchem Druck der frühere Wimbledon-Sieger steht, welche Verantwortung er schultern muss. Es sind Aussagen wie diese, mit denen die Prominenten einen kurzen Blick auf ihr Inneres gewähren. Das macht den Reiz der Sendung aus.

Die neue Sendung "The Story of my Life" startet am 11. April mit Boris und Lilly Becker. Fünf weitere Paare sind immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen.