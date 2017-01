Gestatten, das ist die Sportmoderatorin im Bikini

Es ist Mittwochnachmittag um 15.27 Uhr. Sara Cardonaa steht im Studio in Nashville und bericht über das Spiel der Nashville Sounds. Die 23-Jährige moderiert beim Nachrichtensender Fox17 die Sportnachrichten - und hat viele Fans. Die US-Zeitschrift "Maxim" kürte sie nun zur "heißesten Sportmoderatorin". Denn Cardona überzeugt nicht nur mit ihrer kompetenten Sportberichterstattung, sondern auch mit äußerst freizügigen Fotos auf Instagram. Dort veröffentlicht die gebürtige Kolumbianerin regelmäßig Bikini-Bilder von sich. Cardona am Strand, Cardona am Pool, Cardona beim Model-Contest - fast immer trägt sie einen Hauch von nichts.



Because I'm finally off to enjoy some nice weather again ✈️ Colombia bound ☀️☀️ Ein von Sara Cardona (@sara_cardonaa) gepostetes Foto am 13. Dez 2016 um 14:38 Uhr





No better way to end 2016 Ein von Sara Cardona (@sara_cardonaa) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 10:37 Uhr









My face after that grand slam 😮 Ein von Sara Cardona (@sara_cardonaa) gepostetes Foto am 1. Nov 2016 um 18:17 Uhr





Preliminary night with this gorgeous girl 💗💗 @kaileighbullard #greenwood4thecrown Ein von Sara Cardona (@sara_cardonaa) gepostetes Foto am 7. Okt 2016 um 18:19 Uhr





Cardona ein Star bei Instagram

Mehr als 48.000 User folgen der Lokaljournalistin bereits. In ihrer Freizeit nimmt Cardona außerdem an Schönheitswettbewerben teil, hat es so in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee zur "Miss Hauptstadt" gebracht.

Die Frage, die sich viele Fans stellen: Woher nimmt Cardona die ganzen Strandfotos? Ihre Heimtstadt Nashville liegt zentral in den USA, tausende von Kilometern von einem Strand entfernt. Trotzdem schafft es die Sportmoderatorin, unentwegt Foto von sich an einsamen Sandstränden im Bikini zu veröffentlichen.

Nashville liegt nicht am Meer

Die junge Frau, der von " Maxim" eine steile Karriere als Moderatorin vorhergesagt wird, scheint über einen großen Fundus an Urlaubsbildern zu verfügen, die sie ihren Fans wohl dosiert zur Verfügung stellt. Ein schlauer Trick in Sachen Eigen-PR.

Vielleicht ist sie deshalb offiziell Single. Nach unbestätigten Berichten in US-Medien soll die 24-Jährige jedoch mit dem Ex-Football-Profi Austin Collinsworth zusammen sein. Und noch ein kleines Geheimnis hat sie: Cardona spielte im Musikvideo zu "First Kiss" von Kid Rock mit. Vielleicht der Beginn einer großen Karriere.

Kid Rocks first kiss music video is out. Had a blast getting to be in it. Here's some clips, go check out🎶 Ein von Sara Cardona (@sara_cardonaa) gepostetes Video am 6. Jan 2015 um 10:59 Uhr