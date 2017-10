Eva Löbau - ab sofort kein Geheimtipp mehr

Die Rolle als " Tatort"-Kommissar gehört zu den gefragtesten Stellen im deutschen Fernsehen. Wer sonntags zur Prime-Time auf Mörderjagd geht, ist ganz oben angekommen und schlagartig berühmt.

Seit Sonntag ist dies auch Eva Löbau. Auch wenn sie dies im Vorfeld nicht so recht glauben mochte: "Ich dachte mir: Es gibt so viele Teams, ich glaube, ich kann auch weiter unbehelligt mein Leben leben. Aber, was weiß ich schon: Sprechen wir noch mal nach dem 1. Oktober", sagte sie dem stern vor der Ausstrahlung ihres Debüts.

In Fachkreisen zählt sie schon lange zu den interessantesten deutschen Schauspielerinnen. Am breiten Publikum gingen Eva Löbaus Schauspielkünste bislang weitgehend vorbei. Wer kein regelmäßiger Theatergänger ist, Spartensender guckt oder Programmkinos frequentiert, dürfte von dem 160 Zentimeter großen Energiebündel wenig mitbekommen haben.

Eva Löbaus kraftvoller Auftritt bei Jan Böhmermann

Wer einen kleinen Einblick bekommen möchte, welche Kräfte in der 45-Jährigen schlummern, dem sei ihr Auftritt in Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" ans Herz gelegt. Darin liefert sie zusammen mit dem Satiriker kraftvolle Improvisationen zu Dialogen aus dem Trash-TV.

Die 1972 in Waiblingen geborene Österreicherin - ihre Mutter stammt aus Salzburg - lernte ihr Handwerk von der Pike auf. Sie studierte am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien Schauspiel und fand Engagements an verschiedenen deutschsprachigen Bühnen.



Nach ersten Filmerfahrungen mit dem Regisseur Iain Dilthey bekam sie 2003 ihre erste Hauptrolle von Maren Ade. Löbau wohnt in Berlin im gleichen Haus wie die Oscar-nominierte Regisseurin ("Toni Erdmann"). Ade erkannte Löbaus Qualitäten - und besetzte sie in "Der Wald vor lauter Bäumen" als tollpatschige Lehrerin von sich reden, die krampfhaft nach Anschluss sucht, sich dabei aber zunehmend isoliert. Ade war es auch, die ihr zur Annahme der "Tatort"-Rolle zugeraten hat.



In "Lerchenberg" zeigte sie ihr komisches Talent



Seither hat sie mit einigen der wichtigsten deutschen Filmemachern zusammengearbeitet, darunter Detlev Buck, Hans-Christian Schmid oder Vanessa Jopp. Sie schien dort jedoch zumeist auf Nebenrollen abonniert, genau wie bei ihren drei "Tatort"-Auftritten oder dem Engagement bei "Doctor's Diary".

In der ZDF-Sitcom "Lerchenberg" konnte Eva Löbaus ihr komisches Talent in den Vordergrund stellen. Als Fernsehredakteurin Billie versucht sie darin die Karriere von Sascha Hehn wieder in Schwung zu bringen.

Doch Löbau kann viel mehr als das. Auch die ernsthaften, tragischen Rollen lieben ihr. Das hat sie mit ihrem Debüt als "Tatort"-Kommissarin eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für diese Rolle musste sie einige Opfer bringen: "Ich hatte ein Angebot für eine Festanstellung an einem Theater, das hätte mich total gereizt"; sagte sie dem stern. Die Absage ist ihr schwer gefallen. Für ihre Karriere war dies aber sicher förderlich: Anstatt einiger Hundert Zuschauer erreichte sie am Sonntagabend fast zehn Millionen Zuschauer. Mit der Anonymität könnte es also ab sofort vorbei sein.