Die 1000. "Tatort"-Folge feierte die ARD gebührend mit einem besonderen, an die Anfäge der Krimireihe erinnernden Fall sowie einer eigenen Doku. Und auch die Gäste bei "Tatort - Die Show" hatten sich dem Anlass entsprechend in Schale geschmissen. Moderator Daniel Boschmann trug Anzug und Krawatte, Oliver Pocher sogar Smoking mit Fliege. Der Comedian gehörte zusammen mit Klaus Doldinger, der die "Tatort"-Musik komponiert hat, und Florian Bartholomäi, dem Bösewicht der Jubiläumsfolge "Taxi nach Leipzig", zu den Gästen der interaktiven Live-Sendung. "Tatort - die Show" wird direkt im Anschluss an den Krimi auf Facebook und YouTube ausgestrahlt. Der ARD-Spartenkanal ONE zeigt die bewusst amateurhaft gefilmte Sendung zeitversetzt ab 23.15 Uhr.

Am Sonntagabend wurden die Zuschauer mal wieder Zeuge von Oliver Pochers geringem komischen Talent. So setzte sich der Hannoveraner in einen Kindersitz und schnallte sich an - in Anspielung auf die "Tatort"-Folge, in der ein Polizist den von Bartholomäi gespielten Taxifahrer so lange auffordert, sich anzuschnallen, bis der ihn einfach umlegt.



Oliver Pocher bewirbt sich für den "Tatort"

Eher unfreiwillig komisch hingegen Pochers Bewerbungsrede für eine Rolle in der Krimireihe. Warum nicht mal in einer Folge mitspiele, wollte Moderator Boschmann wissen. Nun hätte der Komiker antworten können, das sei eine große Ehre, aber dafür gebe es doch genug richtige Schauspieler im Land, die dafür infrage kämen. Doch Pocher scheint sich genau dafür zu halten, und antwortete: "An mir soll das nicht liegen. Ich find' das schon tatortmäßig höchst interessant." Offenbar glaubt er, dafür qualifiziert zu sein, denn vor ein paar Jahren habe er mit Maria Furtwängler schon mal ein Shooting für die "Hörzu" gemacht, wo sie Krimiszenen nachgestellt hätten.

Zudem sei er so ziemlich der einzige, der noch kein "Tatort"-Kommissar ist. "Wenn das jetzt irgendeiner sieht: Her damit", beendete Pocher seine flammende Rede.

Vielleicht sollte sich der Komiker erst mal abschnallen und aus dem Kindersitz steigen. Dann würde ihn immerhin mal jemand ernst nehmen.