+++ "Tatort"-Darsteller Richy Müller kam zu spät zur eigenen Hochzeit +++

Am Sonntag geht Richy Müller als " Tatort"-Kommissar in Stuttgart auf Ganovenjagd. Während es in dem TV-Krimi oft auf jede Sekunde ankommt, geriet der Schauspieler bei seiner eigenen Hochzeit vor kurzem zeitlich ganz schön ins Schlingern. "Ich hatte meinen Ausweis vergessen und kam darum fast eine halbe Stunde zu spät", berichtete der gebürtige Mannheimer über den Tag der Eheschließung im bayerischen Amerang in der Talkshow "Tietjen und Bommes". Beim Heiratsantrag hatte Richy Müller vorher eine ungewöhnliche, aber überzeugende Idee: "Ich hatte beschlossen, sie nach Gent zu entführen", erzählte er. "Vorher habe ich einen Ring anfertigen lassen, so einen, wie es sie früher in Kaugummi-Automaten gab, allerdings mit Smaragd."

+++ Dietmar Bär schaut sich gerne alte "Tatorte" an +++



Ein richtig alter "Tatort" im Fernsehen ist für Schauspieler Dietmar Bär wie eine Reise in die Vergangenheit. "Der 'Tatort' ist immer aktuell", sagte Bär bekannt als Kommissar Freddy Schenk aus dem Köln-"Tatort". Deswegen sage fast jeder Film aus der Reihe etwas über die Zeit aus, in der er entstanden sei: "Heute guckt man sich den an und sieht das wie ein kleines Zeitdokument", sagte Bär der DPA.



Alte "Tatort"-Folgen aus den 1970er und 1980er Jahren zeigten nicht nur, wie sich Aufbau und Schnitt eines Fernsehkrimis verändert hätten. Sie gäben immer auch Auskunft über den gesellschaftlichen Wandel. "In 20 oder 30 Jahren sind auch die heutigen 'Tatorte' zeitgeschichtlich interessant." Bär ermittelt seit 1997 gemeinsam mit Klaus J. Behrendt alias Max Ballauf in Köln.