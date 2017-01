Wutbürger gegen kriminelle Migranten - so aktuell ist der Köln-"Tatort"

Worum geht's in diesem "Tatort"?

Köln ist seit der Silvesternacht 2015 kein schöner Ort. Bürgerwehren ziehen nachts durch die Viertel, observieren Dealer und schüchtern fremdländisch aussehende Menschen ein. Als ein Marokkaner eine Zoohandlung überfällt, sind sofort zwei Möchtegern-Sheriffs zur Stelle. In der unübersichtlichen Situation im Laden löst sich ein Schuss - und einer stirbt. Die ohnehin angespannte Situation im Viertel droht zu eskalieren. Ein marokkanischer Bürgerwehrler glaubt den Täter entdeckt zu haben - und foltert ihn in seinem Keller. Derweil geht der Wahnsinn draußen weiter.

Warum lohnt sich der Krimi?

Die Folge "Wacht am Rhein" schildert anschaulich, was passiert, wenn man die Eskalationsspirale immer weiter dreht. Wenn das Klima immer mehr vergiftet wird und Menschen auf Gewalt mit Gegengewalt reagieren. Dieser Fall zeigt eine vergiftete Gesellschaft, in der Menschen einander misstrauen und nach dem Äußeren beurteilt werden. Dabei macht es sich der " Tatort" nicht einfach. Er zeigt, wie der Riss durch die Bevölkerungsgruppen geht. Wie Araber gegen Araber kämpfen, Deutsche gegen Deutsche. Es bleibt die ernüchternde Erkenntnis eines Marokkaners: "Seit dem Scheiß auf der Domplatte seht ihr uns nur noch als perverse Araber."

Was stört?

Der Kölner "Tatort" leidet darunter, dass er oft politisch sehr korrekt rüberkommt und den erhobenen Zeigefinger nicht scheut. Das ist diesmal zwar nicht der Fall. Dennoch tut sich die Krimireihe nach wie vor schwer damit, zu zeigen, dass auch Migranten Kapitalverbrechen begehen.

Die Kommissare?

Während Ballauf und Schenk gewohnt solide ihren Dienst verrichten, kommt diesmal ihrem Assistent Tobias Reisser (Patrick Abozen) eine besondere Rolle zu. In einer Szene halten ihn die Sheriffs von der Bürgerwehr für einen Ausländer und verprügeln ihn. Ein Polizeibeamter wird für kriminell gehalten, nur weil er einen dunkleren Teint hat - besser kann man die Idiotie der selbsternannten Ordnungshüter nicht versinnbildlichen.

"Tatort" ein- oder ausschalten?

Unbedingt einschalten. Dieser Fall ist noch besser als der Frankfurt-"Tatort" vom vergangenen Sonntag, der ein ähnliches Thema behandelt hat. "Wacht am Rhein" zeichnet aber ein noch differenzierteres Bild von der Situation im Lande. Und wer genau hinguckt, entdeckt sogar Klaus Doldinger, den Komponisten der "Tatort"-Musik, wie er lässig an der Mauer steht und ins Saxofon bläst.