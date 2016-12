Der Balladensänger Tay Schmedtmann aus Nordrhein-Westfalen hat die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" gewonnen. Der Schützling von Andreas Bourani hat im Finale am Sonntagabend 54 Prozent der Zuschauerstimmen bekommen. "Das Warten war schlimm. Dann kam der Moment, wo es Tay Schmedtmann hieß. Dann bin ich auch nur noch auf Andreas gesprungen. Du genießt es. Ich kann es noch nicht ganz realisieren", sagt Tay Schmedtmann. Er überzeugte bei allen seinen vier Auftritten, vor allem in den Duetten mit John Legend und Andreas Bourani. Seine Single "Lauf Baby Lauf" war bereits im Vorfeld der Download-Renner im Internet.