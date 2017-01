Trauer um Franz Jarnach - "Schildkröte" hat für immer Feierabend

"Halt die Klappe, ich hab Feierabend": Das war zumeist der einzige Satz, den Franz Jarnach in der WDR-Comedy "Dittsche" gesprochen hat. Woche für Woche saß er als "Schildkröte"in einer Hamburger Imbiss-Bude stumm in der Ecke und lauschte den Welterklärungsversuchen des von Olli Dittrich gespielten arbeitslosen Bademantelträgers. Jetzt ist der Musiker einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" zufolge im Alter von 72 Jahren nach einem Krankenhaus-Aufenthalt in Hamburg verstorben.

Jon Flemming Olsen, der bei "Dittsche" den Imbissbudenbesitzer Ingo spielt, verabschiedete sich auf Facebook: "Franz Jarnach alias Mr. Piggi alias Schildkröte ist in der letzten Nacht gestorben. Ich bin sehr traurig."



Unter seinem Künstlernamen Mr. Piggi spielte Jarnach seit Jahrzehnten als Pianist in diversen Hamburger Rock'n'Roll-Bands.