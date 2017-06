TV-Moderatorin verkündet versehentlich den Tod von Gabuns Staatschef

Weil sie versehentlich den Tod von Gabuns Staatschef Ali Bongo Ondimba vermeldet hat, ist eine Fernsehmoderatorin des Landes suspendiert worden. Wivine Ovandong sei "bis auf weiteres" beurlaubt, sagte der Chef von Gabon Télévision, Mathieu Koumba, der Nachrichtenagentur AFP. Es gehe auch darum, die Nachrichtenmoderatorin zu schützen, über die in den sozialen Internet-Netzwerken viel Spott verbreitet werde.



Es war der Todestag von Ondimbas Vater

Der Lapsus war Ovandong am Donnerstagabend in einer Nachrichtensendung unterlaufen - an dem Tag jährte sich der Todestag des Vaters und Vorgängers des Präsidenten zum achten Mal. "Der Präsident der Republik, Ali Bongo Ondimba, ist in Barcelona in Spanien gestorben", sagte die Moderatorin. Anschließend verlas sie die Meldung über die Feierlichkeiten zum achten Todestag von Omar Bongo Ondimba, der am 8. Juni 2009 nach fast 42 Jahren an der Spitze des Staates in Barcelona gestorben war.



Am Freitag entschuldigte sich Senderchef Koumba in den Mittagsnachrichten beim Präsidenten und dessen Familie. Es werde intern über Strafmaßnahmen entschieden werden. Jedem könne ein Fehler unterlaufen. "Aber das hier ist doch ein wenig zu grob, schließlich gab es eine Verwechslung mit dem Staatschef", fügte Koumba hinzu.

Donc Ali Bongo est mort ?! 😂😂

Le haut niveau du lapsus !!!!! #Gabon pic.twitter.com/UOrqzWgPbj — Scheena Donia (@Scheenadonia) 8. Juni 2017