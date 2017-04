Die Toten vom Bodensee - Die Braut

Lindau - Das Unglück kommt ausgerechnet am Hochzeitstag: Freunde entführen die Braut von der Feier, doch der traditionelle Brauch endet in einer Katastrophe. Denn die junge Frau verschwindet, und für ihren Bräutigam verwandelt sich der vermeintlich glücklichste Tag seines Lebens in einen Alptraum.