Ein starkes Team: Tod und Liebe

Stasi-Methoden fast 30 Jahre nach der Wende? In ihrem neuesten Fall bekommen es die Berliner Ermittler Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) mit der deutsch-deutschen Vergangenheit zu tun.

«Ein starkes Team» muss sich an diesem Samstag (20.15 Uhr) im ZDF mit offenen Rechnungen, viel bösem Blut, skrupellosen Tätern und Gerechtigkeit beschäftigen oder dem, was die Beteiligten darunter verstehen.

Am Anfang scheint der Fall noch glasklar: In « Tod und Liebe» (Regie: Martin Kinkel, Buch: Timo Berndt) erschießt sich der Autohändler Winfried Born auf einer Parkbank - und das, obwohl sein Enkel gerade Kindergeburtstag feiert. Seine Frau fällt aus allen Wolken. Als das Ermittlerduo zum Ort des Geschehens kommt und es keine Spuren für ein Verbrechen gibt, grummelt Otto Garber mit bekannt Berliner Schnauze: «Selbstmord, dann könn' wa ja wieder jeh'n.» Denkste.

Denn wenig später gibt es eine weitere Leiche. In einer prunkvollen Villa entdecken die Ermittler Bauunternehmerin Gabriele Wunder. Sie liegt erschossen auf dem Wohnzimmerboden. Tatwaffe in beiden Fällen ist ein und dieselbe Pistole aus alten Stasi-Beständen. Die Knarre sollte längst verschrottet sein. Nun sind die Ermittler gefragt: Was verbindet beide Opfer? War der Alte etwa der Auftragsmörder der offensichtlich ganz und gar nicht zimperlichen Unternehmerin und hat sich anschließend selbst gerichtet?

Immer tiefer tasten sich die Ermittler vor und gelangen weit zurück in die Vergangenheit. Zur Überraschung der beiden kannten sich die zwei Opfer: Sie war seine Vorgesetzte bei der Stasi. Nun sind beide tot.

War es ein einstiger Weggefährte oder hat vielleicht die renitente Mieterin aus einem der Häuser von Gabriele Wunder damit zu tun? Und was ist mit dem Zeugen Martin Gast? Wunderbar gespielt von Rainer Hunold, den die ZDF-Zuschauer vor allem als «Der Staatsanwalt» Bernd Reuther in ganz anderer Rolle kennen.

Nach und nach kommen die beiden Ermittler den alten Stasi-Seilschaften auf die Spur. Die Zeiten von Psycho-Manipulation und konspirativen Treffen blitzen wieder auf. Damit auch jüngere Zuschauer mitkommen, werden die skrupellosen Zersetzungsmethoden der Stasi noch einmal detailliert erklärt. «Wir haben alle immer unseren Job gemacht», sagt einer - blitzschnelle Replik: «Das war kein Job, wir waren im Krieg.»

Garber und Wachow bestreiten nach dem Abschied von Ottos langjähriger Kollegin Verena, der Anfang 2016 gestorbenen Schauspielerin Maja Maranow, ihren fünften gemeinsamen Fall. «Ein starkes Team» ermittelt seit 1994 im ZDF.

Auch wenn die spannungsgeladene Täterjagd in Berlin auf den unvermeidlichen Höhepunkt zuläuft, begleitet von so manch bedrückendem Moment, der über die übliche Krimi-Dramaturgie hinausragt: Was wäre die 69. Folge von «Ein starkes Team» ohne den Kult-Auftritt von Jaecki Schwarz als Garbers alter Volkspolizei-Kumpel Sputnik, der noch in jeder Folge eine andere Geschäftsidee verfolgt hat?

Diesmal meldet sich der Tausendsassa lediglich per Handy-Video zu Wort, das Bein geschient, und bestellt bei seinem «Ottochen» für den Krankenbesuch Klopapier und Bier - vierlagig beziehungsweise sechsfläschrig.