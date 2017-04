Alexandra Maria Lungu und Monica Bellucci - zwei Frauen in einem Film, die nicht gegensätzlicher sein können. Die eine ist kaum 13 Jahre alt, als sie für den Kinofilm «Land der Wunder» entdeckt wird. Sie ist in Rumänien geboren, der Vater arbeitet als Lastwagenfahrer, die Mutter ist Hausfrau.

Als Alexandra Maria noch klein ist, versucht die junge Familie, zu der noch ein um ein Jahr älterer Bruder gehört, ihr Glück in Italien.

Im Jahr 2013, als «Land der Wunder» (Originaltitel: «Le Meraviglie) gedreht wird, ist Monica Belluci, heute 52 Jahre alt, längst ein Star. International bekannt wurde sie in «Bram Stoker's Dracula» im Jahr 1992. Mit dem französischen Thriller «Lügen der Liebe» (1996) steigerte Bellucci ihre Bekanntheit und wurde auch für den französischen Filmpreis César nominiert. 2015 war sie im Agententhriller «Spectre» das älteste Bondgirl, das es je gab.

Im «Land der Wunder» kreuzen sich die beiden konträren Lebenslinien - Arte zeigt das in der Toscana angesiedelte Drama an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) erstmals im Free-TV und achtet bei der Premiere auch nicht darauf, was in den Konkurrenzprogrammen läuft - zum Beispiel im ZDF, das um 20.45 Uhr den Champions-League-Kracher Bayern München gegen Real Madrid überträgt und das damit auf allen anderen Kanälen die Einschaltquoten mächtig drücken dürfte.

Die Toskana ist - auch aus der Sicht vieler Italien-verliebter Deutscher - ein Ort der Verheißungen: In «Land der Wunder» zeichnet die Regisseurin Alice Rohrwacher ein intimes Porträt einer Familie, die sich mit den kargen Erträgen ihrer Landwirtschaft über Wasser zu halten versucht. Was Touristen als Idylle bestaunen, ist für sie harter Alltag: Schafzucht, Gemüseanbau, Honigernte.

Während der Vater seinen Idealen vom einfachen Leben als Aussteiger nachhängt und die Mutter mit der Erziehung der Kleinen überfordert ist, hält die zwölfjährige Tochter Gelsomina (Alexandra Maria Lungu) alles am Laufen und schuftet wie eine Erwachsene. Ein Wettbewerb der TV-Sendung «Land der Wunder» erscheint ihr als einmalige Chance, sich und ihre Familie aus dieser Schinderei zu befreien. Doch der Vater ist strikt dagegen.

Rohrwachers Schwester Alba spielt die Mutter, die an den Träumereien ihres aus Deutschland stammenden Mannes Wolfgang (Sam Louwyck) verzweifelt. Nur Coco (Sabine Timoteo), eine Freundin der Familie, die auch auf dem Hof lebt, versucht, Gelsomina etwas Verantwortung abzunehmen. Als wahre Rettung erscheint dem Mädchen, das kaum mehr Kind sein darf, die wunderschöne Fernseh-Moderatorin Milly Catena (Monica Bellucci), die die traditionsreichste Familie der Gegend sucht.

Die italienische Regisseurin nimmt sich viel Zeit für die Geschichte, die dadurch aber mitunter etwas langatmig wird. Und sie setzt auf Farben und großartige Bilder. Autoscheinwerfer irren als gelbe Punkte über die dunkle Leinwand. Blumenwiesen wiegen sich im Wind. Und die Abendsonne taucht alles in Gold-Orange. Beeindruckend auch, wenn Gelsomina und ihr Vater im Imkeranzug mit Händen einen Bienenschwarm vom Baum in eine Kiste schöpfen. Am besten ist der Film, wenn es um die Beziehungen in der Familie geht, die Rohrwacher mit einem feinen Gespür für subtile und widerstreitende Gefühle auslotet.

Bei den 67. Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2014 ist der von der ZDF-Redaktion «Das kleine Fernsehspiel» in Zusammenarbeit mit Arte koproduzierte Film mit dem Grand Prix, dem Großen Preis der Jury, ausgezeichnet worden.