In einem «Zweibettzimmer» einer Berliner Reha-Klinik prallen Welten aufeinander: Die erfolgreiche, top-organisierte Kardiologin Konstanze (Anja Kling) trifft auf die chaotische Jacqueline (Carol Schuler), die sich und ihre drei Kinder mit Hilfsjobs über Wasser hält.

Das kleine «Zweibettzimmer» bietet genug Raum für Zündstoff - zu sehen ist die unterhaltsame Komödie an diesem Montag (20.15 Uhr) im ZDF.

Konstanzes Leben ist durchgetaktet. Die attraktive Medizinerin managt den Haushalt, das Schul- und Freizeitprogramm ihrer beiden Kinder und ihren Job in der Klinik. Seit Kurzem ist sie alleinerziehend. Ehemann Philipp (Stephan Kampwirth) konnte bei Konstanzes Tempo nicht mithalten, seine Fotografenkarriere ist ins Stocken geraten. Philipp suchte Bestätigung beim schwedischen Au-Pair-Mädchen - und seine Frau daraufhin den Scheidungsanwalt auf.

Regisseurin Isabel Kleefeld führt mit leichter Hand in die temporeiche Komödie hinein. Zackige - und auch etwas nervende - Klatschgeräusche unterstreichen den hektischen Alltag von Protagonistin Konstanze - bis sie plötzlich ausgebremst wird: Treppensturz, Beinbruch, Operation, Reha. Sie muss die Kinder ihrem Ex anvertrauen und sich aus dem Stationsalltag raushalten. Der Perfektionistin fällt das nicht leicht. Dass in der Reha-Klinik kein Einzelzimmer zur Verfügung steht, gibt ihr den Rest. Zumal sie das Zimmer ausgerechnet mit Jacqueline teilen muss.

Die quirlige Dreifach-Mama - jedes Kind hat einen anderen Vater - quasselt viel, lackiert sich die Fingernägel grell, hört zu laut Musik und nimmt das Leben nicht so schwer. Die Kinder gehen ihr in all dem Chaos jedoch über alles. Jacqueline, charmant gespielt von der Schweizerin Carol Schuler (30), hat ein großes Herz.

TV-Star Anja Kling (47) gibt überzeugend die ehrgeizige Ärztin und Mutter. Der «Bild»-Zeitung sagte sie vor Kurzem im Interview: «Berufstätige Mütter können natürlich gute Mütter sein! Ich bin selbst mit voll berufstätigen Eltern aufgewachsen. Ich habe sie immer für ihre Schaffenskraft bewundert, bin früh selbstständig geworden. Das hat mir aus meiner Sicht nicht geschadet.» Die Schauspielerin ist selbst Mutter zweier Kinder im Teenager-Alter.

Der Hauptfigur Konstanze gelingt der Spagat zwischen Familie und Beruf nicht so gut. Während sie in der Reha mehrere Gänge runterschalten muss, bemerkt sie, wie ihr ihr Leben zunehmend entgleitet. Jacqueline und Konstanze gehen sich tierisch auf die Nerven - und nähern sich schließlich doch an. Schließlich merken sie, dass sie doch mehr gemeinsam haben als zunächst gedacht.