Diese Trash-TV-Formate finden Deutsche am primitivsten

Nackte Liebende am Strand, verzweifelte Mütter in fremden Wohnzimmern oder Millionärsfamilien, die Geld ausgeben – im deutschen Fernsehen wird einiges geboten, das Niveau dabei ist variabel. Gute Quoten gibt es oft trotzdem oder vielleicht gerade wegen trashigen Charakteren oder grenzwertigen Sendekonzepten. Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens mafo zeigt, welche TV-Formate die Zuschauer am niveaulosesten finden.



Auf Platz eins landet mit fast 60 Prozent der Stimmen die RTL 2-Sendung "Frauentausch", bei der die Protagonistinnen, manchmal auch Protagonisten, für zehn Tage ihre Familien tauschen und bei der jeweils anderen leben. Die Sendung läuft bereits seit 2003 und das laut Angaben der Produzenten durchaus erfolgreich.



Frauen finden "Adam sucht Eva" niveaulos

Wie die Grafik von Statista zeigt, liegt auf dem zweiten Platz mit 56,5 Prozent "Adam sucht Eva", eine Datingshow, bei der sich Mann und Frau am Strand daten und dabei von Kameras begleitet werden – nackt wohlgemerkt. Besonders die weiblichen Befragten stufen dieses Format als niveaulos ein. Auf den restlichen Plätzen tummeln sich Scripted-Reality- und Datingformate wie "Der Bachelor" oder "Bauer sucht Frau". Das fast schon zum Kult erhobene "Dschungelcamp" sichert sich Platz vier.