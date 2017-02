US-Bauhandel muss kontroverse Mauerszene aus TV-Spot entfernen

Es ist der teuerste Werbeblock des Jahres, die Halbzeitpause des American Football Finales, dem Super Bowl. Die Firmen zahlen mehr als 5 Millionen Dollar, um das Millionenpublikum mit einen 30 Sekunden Spot zu erreichen. Dabei setzen sie auf Action (Jason Statham) , Legenden, aber auch auf nackte Haut. Ganz vorne mit dabei: Dieser Werbespot für die erfolgreichste Weinmarke Australiens: Yellow Tail. Neben Kängurus setzt der Spot auch auf Kurven. Weibliche Kurven. Gepaart mit ein bisschen Humor. Harmlos, ohne Frage. Doch nach den Protesten von Elternverbänden in den Vergangenen Jahren und den Verboten von besonders freizügigen Werbespots wie dem vieldiskutierten Superbowl-Spots der Burger-Kette Carl’s Jr. mit Charlotte Mckinney, die es 2015 schließlich nicht in dir Werbepause schaffte, sind die Macher in diesem Jahr offenbar vorsichtiger geworden. Dieses Mal setzen sie lieber auf Stars wie Jason Statham, Peter Fonda oder John Malkovitch. Audi dreht den Spieß um und macht gleich eine feministische Aussage zur Werbebotschaft. Doch wehe, wenn es zu politisch wird. Bauunternehmer 84 Lumber wollte mit seinem Spot neue Arbeiter werben. Doch die geplante Werbung darf wegen einer kritischen Mauerbauszene nicht gezeigt werden. Jetzt müssen die Macher die Szene aus ihrem Film entfernen. Im Internet wird ab Sonntag aber den komplette Spot zu sehen sein.