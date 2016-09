Victoria Swarovski ist neue Jurorin der RTL-Castingshow "Das Supertalent", die am Samstagabend startet. Zuletzt hatte "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause den Platz zwischen Dieter Bohlen und Bruce Darnell inne. Doch sitzt dort mit Swarovski eine deutlich jüngere Frau. Die Personalie macht durchaus Sinn. Denn die 23-jährige Österreicherin kommt beim Publikum gut an - das bewies sie mit ihrem Sieg bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance", wo sie sich im Finale gegen Sarah Lombardi und Jana Pallaske durchsetzte. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Erich Klann trat Victoria Swarovski auch in der RTL-Show "Mensch Gottschalk" auf.

Ihre größten Erfolge feierte Victoria Swarovski als Popsängerin, unter anderem sang sie den Titelsong des Spielfilms "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte". Berühmt ist sie aber qua Geburt: Sie entstammt aus der Familie des berühmten Kristallherstellers Swarovski.



Victoria Swarovski wäre perfekt für "Das Supertalent"

Die 23-Jährige ist gern gesehener Gast auf großen Events. Immer wieder lässt sie sich auf dem roten Teppich ablichten. Zusammen mit ihrer Mutter Mutter Alexandra Swarovski besuchte sie im Juni die Berlin Fashion Week, auch Alessandra Meyer-Wölden war mit dabei. Sie ließ sich auch schon zusammen mit Lilly Becker, Magdalena Brzeska und Shermine Shahrivar fotografieren.

Wegen ihrer Jugend und ihrer Erfahrung im Showbusiness ist Victoria Swarovski eine ideale Besetzung für die Jury der RTL-Castingshow "Das Supertalent". Am 31. Juli haben die Dreharbeiten für die neue Staffel begonnen. In früheren Ausgaben saßen Ruth Moschner, Sylvie Meis, Michelle Hunziker, Lena Gercke und Inka Bause zwischen Dieter Bohlen und Bruce Darnell.

Die neue Staffel von "Das Supertalent" startet am Samstag, 10. September, um 20.15 Uhr auf RTL.