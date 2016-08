Vier Jubiläumsfolgen für die «Roten Rosen»

Knapp zehn Jahre nach dem Start der ARD-Telenovela «Rote Rosen» stehen die Hauptdarsteller der ersten Folgen vor den Kameras. Auch Angela Roy (59) ist mit einem Gastauftritt dabei, die erste Frau im Mittelpunkt der Serie.

In Neetze bei Lüneburg dreht die Schauspielerin mit Gerry Hungbauer (55), Brigitte Antonius (83) und Kim Sarah Brandts (33). Bis Mittwoch sollen vier Jubiläumsfolgen fertig sein, die im November zu sehen sein werden.

Nur Antonius und Hungbauer sind seit dem Start der Serie am 6. November 2006 durchgehgehend dabei, rund 2300 Folgen wurden seitdem gedreht. Die «Hauptrose» wechselt alle 200 Folgen. In der aktuellen Staffel steht Cheryl Shepard («In aller Freundschaft») im Zentrum.

Zum Jubiläum droht ein Drama: Petra (Angela Roy) kommt zum 60. Geburtstag von Thomas (Gerry Hungbauer). Doch der ringt nach einem Giftanschlag mit dem Tod. Und wie zehn Jahre zuvor beim Rosenkrieg von Petra und Thomas scheint wieder eine Affäre Auslöser zu sein.

Als erste Serie stellten die «Rosen» eine Frau über 40 in den Mittelpunkt. Werktags schalten noch mehr als 1,6 Millionen Zuschauer ein. Zwei weitere Staffeln sollen bereits in Planung sein. Von Montag bis Freitag wird in Lüneburg jeden Tag eine Folge produziert, die Außenaufnahmen werden in der Altstadt gedreht.