Wahltag in Berlin: «Tagesschau» vor «Tatort»

Ein Aufregerthema, aber keine Superwerte für den « Tatort» aus der Schweiz: Gerade einmal 6,74 Millionen Zuschauer schalteten bei «Freitod» um 20.15 Uhr das Erste ein. Das war ein Marktanteil von 19,6 Prozent.

In dem jüngsten Fall des Ermittler-Duos Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) geht es um den Mord an einer Sterbebegleiterin. Für «Tatort»-Verhältnisse war das eine schwache Quote, beim «Polizeiruf 110» am Sonntag zuvor war das Interesse mit 6,51 Millionen Zuschauern allerdings noch geringer.

Am Wahltag in Berlin war das Interesse an aktuellen Nachrichten dafür umso größer: Die «Tagesschau» um 20.00 Uhr kam allein im Ersten auf 7,12 Millionen Zuschauer (22,3 Prozent). Das ZDF zeigte zur Hauptsendezeit das TV-Drama «Frühlingsgefühle», dafür schalteten 3,97 Millionen Zuschauer ein (11,5 Prozent).

Beim anschließenden «heute-journal» waren noch 3,88 Millionen (12,9 Prozent) dabei. Die «Berliner Runde» mit Einschätzungen zu den Wahlergebnissen aus Berlin verfolgten ab 19.40 Uhr 2,40 Millionen (7,9 Prozent).