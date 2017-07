Was hinter den Kulissen bei "Maischberger" geschah - Hans-Ulrich Jörges über den Eklat

So nah dran ist kaum jemand gewesen: stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges saß mit in der Talkrunde bei "Maischberger", als CDU-Politiker Wolfgang Bosbach empört die Sendung verließ. "Das war ein völlig unnötiger Eklat", sagt Jörges. Vor der Aufzeichnung der Sendung sei alles entspannt gewesen. "Bosbach und Jutta Ditfurth sind sich vor der Sendung - glaube ich - gar nicht begegnet", sagt Jörges. Ditfurth habe in einem Vorbereitungsraum gesessen, Bosbach sei relativ spät erschienen und habe dann mit Moderatorin Sandra Maischberger im Flur gesprochen.

In der Sendung habe es dann schon einmal eine Situation gegeben, in der Bosbach kurz davor war, zu gehen. "Er hat sein Mikro vom Revers genommen und den dazugehörigen Funksender schon in der Hand", sagt Jörges. Zu sehen war das im Fernsehen nicht, aber auf diese Situation bezieht sich Bosbachs an die Moderatorin gerichteter Satz: "Frau Maischberger, ich habe Ihnen vor zehn, fünfzehn Minuten gesagt, was ich mitmache und was nicht!"

"Wolfgang Bosbach war sehr aufgeregt"

Als er dann tatsächlich ging, sei die Aufzeichnung der Sendung während eines Einspielers unterbrochen worden, berichtet Jörges. "Sandra Maischberger ist Wolfgang Bosbach noch nachgelaufen, um ihn zurückzuholen", sagt Jörges. "Sie kam dann aber allein zurück und berichtete, Bosbach sei sehr aufgeregt gewesen. Es ist ihm wohl körperlich ans Herz gegangen."

Er könne schon verstehen, dass einem mal die Galle überläuft und man seinen Emotionen folgt. Den aufgeregten Abgang von Bosbach kann Jörges aber nicht nachvollziehen. "Jutta Ditfurth ist ja gar nicht ihn so scharf angegangen, sondern den Hamburger Polizisten Joachim Lenders", sagt Jörges. "Aber Bosbach hatte wohl das Gefühl, den Polizisten verteidigen zu müssen. Dabei konnte der sich selbst rhetorisch gut wehren." Man wisse ja im Prinzip schon vor so einer Sendung, welche unterschiedlichen Charaktere in der Diskussionsrunde säßen und wie sie argumentierten. Darauf könne man sich ja einstellen, so Jörges.



Hans-Ulrich Jörges bedauert Eklat

"Schade, dass Bosbach gegangen ist", sagt Jörges. "Die Sendung ging ja nur noch ein paar Minuten. Aber er hat schon gefehlt." Nach der Aufzeichnung sei Bosbach schon weg gewesen. Die restlichen Talkgäste hätten sich ganz entspannt unterhalten.