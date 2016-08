XXL-Quiz beschert dem Ersten hohe Einschaltquote

Mit Quiz-Fragen rund um Brausepulver, Stachelschweine und die Tiefsee hat das Erste am Samstagabend so viele Deutsche vor die Fernseher gelockt wie kein anderer Sender.

5,15 Millionen Zuschauer sahen «Wer weiß denn sowas XXL - Das unvorstellbare Wissensquiz». Das war in der Primetime ab 20.15 Uhr ein Marktanteil von 23,5 Prozent. Mithalten konnte da am ehesten noch das ZDF mit seinem Krimi «Unter Verdacht - Betongold»: 3,29 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent) erfuhren, warum ein Bauamtsleiter aus dem neunten Stock in den Tod stürzte.

Interessant fanden rund 1,97 Millionen Fernsehzuschauer (9,5 Prozent) die RTL-Show «Die Kirmeskönige», in der Menschen mit drei Liter Flüssigkeit in Achterbahn-Loopings geschickt wurden. Dahinter landete eine weitere Show, nämlich «Die beste Show der Welt» auf Pro7. 1,40 Millionen Menschen (6,6 Prozent) beobachteten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrem Kampf um die Gunst des Publikums. Wer weder Quiz noch Krimi oder Show am Samstagabend wollte, schaltete vor allem die Abenteuerkomödie «Wir sind die Millers» in Sat.1 ein: 1,25 Millionen Menschen (5,6 Prozent).