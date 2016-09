Gerade für die jüngeren Generationen ist Youtube bereits jetzt wichtiger als lineares Fernsehen. Das weiß auch die werbetreibende Wirtschaft, entsprechend lukrativ ist das Geschäft mit den Videos - zumindest für die Belletage der Youtuber. An der Spitze eben jener gab es nun einen Wechsel, wie "Meedia" berichtet. Seit diesem Jahr ist der Kanal "freekickerz" demnach der erfolgreichste Deutschlands. Das Wachstum ist schnell erklärt: Die deutschen Macher setzen auf Fußball-Videos ohne viel Text oder Dialog und sprechen ihre Abonnenten zumeist zusätzlich auf englisch an. Entsprechend kommt ihre Zuschauerschaft aus aller Welt. Die Strategie geht auf: 4,66 Millionen registrierte Zuschauer bedeuten einen Jahreszuwachs von fast zwei Millionen. Im Vorjahr waren sie noch auf Platz sechs. Neben eigenen und eingesendeten Videos von Tricks und besonderen Schüssen, gibt es dort etwa Freistoß-Tutorials und - natürlich - Produkttests, etwa von Fußball-Schuhen.

Ebenfalls einen starken Zuwachs hat der Kanal "BibisBeautyPalace" zu verzeichnen. Die erfolgreichste weibliche Video-Bloggerin schaffte es mit Schminktipps auf 3,67 Millionen Abonnenten und Rang vier. Im Vorjahr hatte sie noch auf dem achten Platz gestanden. Der Spitzenreiter der vergangenen Jahre, der Videospiel-Star "Gronkh", legte zwar ebenfalls um fast eine halbe Million auf 4,23 Millionen fest Zuschauer zu. Wegen der Fußballer reichte das aber nur noch für den zweiten Platz. Auf Rang drei liegt das Musiklabel "Kontor.TV".





Bewegung fast nur innerhalb der Top Ten

Den größten Zuwachs verzeichnete der Kanal "Kurzgesagt – In a Nutshell", der um über 220 Prozent zulegte und von Rang 49 im Vorjahr nun in die Top Ten rauschte. 2,9 Millionen Abonnenten reichen für Platz neun. Die in München produzierten animierten Videos erklären Wissenschaftliches auf verständliche Weise - und auf englisch. Hier sollten die Abonnenten also ebenfalls nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum kommen. "Kurzgesagt" ist der einzige Vertreter unter den Top Ten, der vergangenes Jahr noch nicht dort rangierte. Dem Kanal mussten "DieAussenseiter" weichen, die auf Platz 13 abrutschten. Außerdem blieben in den Top Ten: Die Musik- und Comedy-Trios "ApeCrime" und "YTITTY", der Nachrichten-Video-Blogger "LeFloid", die Style- und Mode-Video-Bloggerin "Dagi Bee" und der auf Let´s Plays (Kommentierte Videos von sich selbst beim Videospielen) spezialisierte "Dner".

Die Top Ten der deutschen Youtuber:

freekickerz (4,66 Mio, 2015: 6.) Gronkh (4,23 Mio, 2015: 1.) Kontor.TV (3,81 Mio, 2015: 2.) BibisBeatuyPalace (3,67 Mio, 2015: 8.) ApeCrime (3,43 Mio, 2015: 4.) YTITTY (3,16 Mio, 2015: 3.) LeFloid (2,98 Mio, 2015: 5.) Dagi Bee (2,93 Mio, 205: 10.) Kurzgesagt - In a Nutshell (2,9 Mio, 2015: 49.) Dner (2,84 Mio, 2015: 9.)